مكتبة البوابة: حروب خفية: "المخدرات وتدمير الأمم" تأليف سيد عبد النبي محمد أصبحت المخدرات سلاحًا خطرًا تستهدف به الأمم، وهذا الاستهداف ليس وهمًا ؛ فبعض الكيانات العنصرية والطائفية توجه سرطان المخدرات إلى بعض الدول العربية وخصوصا المجتمعات الخليجية لتحقيق مآرب متعددة، ووسائل الإعلام على اختلاف أنواعها تتحدث عن هذه الظاهرة التى تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، مما يهدد أمن واستقرار المجتمع .

مكتبة البوابة: حروب خفية: "المخدرات وتدمير الأمم"

عن الكتاب

وهذا الكتاب روعي فيه استعراض كافة أنواع المخدرات الطبيعية منها أو المخلقة، والتي يتم تصنيعها من الكيماويات، وتركيب كل نوع وتأثيرة المدمر وكيفيه الإدمان عليه والجرعات الخطرة، وخطوات العلاج ، وقد وقد أجرى المؤلف أبحاثا وزيارات لمراكز بحوث رسمية وغير رسمية روعيت السرية فيها وعدم ذكر أسمائها والمترددين عليها حفاظا على الحقوق الخاصة والشخصية .

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