مكتبة البوابة: "حكاوي بتوقيت القاهرة" مجموعة كتاب يتطرق كتاب حكاوي لتاريخ القاهرة وأبرز الظواهر فيها وسر تسميات العديد من الشوارع بها.

مكتبة البوابة: "حكاوي بتوقيت القاهرة"

عن الكتاب

كتاب مهم لكل حد بيحب يكتشف تاريخ مصر بشكل مختلف، للناس اللي بتحب تفتّش عن التفاصيل وتشوف الحكايات بعيون جديدة.

في الكتاب هتلاقي:

– إزاي بدأت مصر، وليه اسمها مختلف في الإنجليزية عن اسمها بالعربي؟

– اختفت فين الموالد اللي كانت منتشرة في مصر كلها وإيه هي حكاية المولد وأسطورته؟

– تفاصيل التحطيب في الصعيد وثقافة بدأت من قرون ولسه مستمرة.

– أصل الطب الفرعوني وأسرار عن مهنة الطب القديم.

– اكتشف عالم حسن فتحي المعماري اللي صنع معجزة في البناء ومحدش عرف يسبقه فيها.

– مين هو كلوت بيك وعدلي باشا اللي اتسمّت على أساميهم شوارع رئيسية في مصر.

وغيرها من التفاصيل والحكايات المُلهمة، واللي هتكتشفها لأول مرة في الكتاب عن مصر وتاريخها وحكايتها وأهلها.

مكتبة البوابة: "حكاوي بتوقيت القاهرة"

ليه كايرو تايم اختاروا برج القاهرة شعار ليهم؟

في بداية الستينات كانت منطقة الشرق الأوسط بتعيش فترة مظلمة، وكانت معظم البلاد العربية تحت الإحتلال الغربي، وفي الوقت ده برج القاهرة كان مركز رئيسي لبث الإذاعات الوطنية والقومية اللي خرجت من القاهرة متجهة إلى آسيا وأفريقيا.. بتخاطب العقول وبتدعو النفوس للتحرر من العدوان، وكان منارة بتبث الأمل وبتحيي روح النضال في العتمة.

ومن هنا كانت فكرة شعار منصة كايرو تايم اللي اتكون من أيقونة برج القاهرة ويحمل علامة التشغيل.

كايرو تايم هي منصة رقمية وطنية تهتم بتقديم محتوى عربي مصري غني بالمعلومات التاريخية عن مصر وتفاصيلها وتاريخها وهويتها العريقة، وبتحاول تقدم محتوى مُغاير ومهم في وقت فارق من عمر مصر.

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