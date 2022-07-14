مكتبة البوابة: "خريف دماء وعشق أحمد مدحت سليم رواية "خريف، دماء وعشق" هي ثاني أعمال الكاتب الروائي أحمد مدحت صادرة عن دار دون للنشر. كما صدر للكاتب في عام 2015 روايته الأولى " ثلاثة فساتين لسهرة واحدة".

مكتبة البوابة: "خريف دماء وعشق أحمد مدحت سليم

عن الرواية

رواية " خريف، دماء.. وعشق" هي رواية تاريخية فلسفية تدور في إطار سياسي مستوح من أحداث توحيد القطرين في مصر القديمة عام 3200 ق.م. بقيادة الفرعون العظيم نارمر مؤسس الأسرة الأولى في التاريخ المصري.

تدور الأحداث من خلال ذاكرة " مري آخت " ابن عم الفرعون وتربه وكاتم أسراره، والذي يقف على الطرف الآخر من رؤية الفرعون السياسية فيما يخص القمع وسلطة الملك. وعلى مدى نحو أربعة عقود يظل مري آخت متردداً إزاء ما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون. فيطرح آلاف الأسئلة الحائرة ويستقصي كل حكمة عله يعثر على جواب شاف.

نفوس حائرة لا تعرف الطريق .. ومعارك زعيم فقد حبه الأول .. وسحر محبوبة حسناء رحلت وبقي أثرها.. وآثار في كل ركن ولكنها لا تكفي للجواب على الأسئلة العظمى التي تحير الحكيم الطيب المتعطش للقتل والانتقام .

كيف تغير كل شيء الي هذا الحد ، كيف تبدلت المسلمات وأصبحت الحكمة مقترنة بالدماء ؟ وأصبح العشق مرتبطاً بالحرب ؟ وأصبحت الدماء رهينة الأحلام المؤجلة ؟! ولماذا تعصف بنا الدنيا فتغير وجه الأرض والتاريخ وتمحو أثر الذكريات وتبدل الواقع الي شيء آخر مستحيل لا

نعرف طبيعته ؟! أي شيء كانت النبوءة العجيبة التي مضت تضع كل بطل من أبطال الملحمة في موضعه المحتوم في لحظة فارقة من تاريخ مصر ؟!

ثم أطلت أعين كالا الخضراء على الوادي لتعلن أن السماء قد باركت الوحدة إلى الأبد..في رواية ملحمية، بين الحرب والحب ، السلطة والشعب ، التاريخ الأول لبداية تأسيس وتوحيد مصر الأولي وما استقر عليه الواقع الآن .. بين محاولات النجاة بفرصة أخيرة للحياة وفرص الهروب من معسكرات الملوك ولؤم الكبار .. رواية ممتلئة بالأسئلة والاجابات والحكايات التي سيظل أثرها باقياً.

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