مكتبة البوابة: "ساعتين وداع" تأليف الكاتب أحمد مهني رواية رومانسية خيالية بديعة, حيث يمتلك بطلنا الفرصة لإعادة حبيبته لحياته مرة أخرى ولكن فجأة يجدان نفسيهما متورطان في جريمة قتل. فماذا يفعل البطلان؟ وما سر الأداة التي يمتلكها البطل.

مكتبة البوابة: "ساعتين وداع" تأليف الكاتب أحمد مهني

عن الكتاب

ماذا لو منحتك الحياة معجزة امتلاك فرص لانهائية لإنقاذ علاقتك بمن تحب؟

في هذه الرواية المؤثرة والملهمة يسافر شاب مصري لمدينة جدة بالسعودية ليلتقي بحبيبته التي جمعه بها ارتباط سابق، حيث تجبرهما الظروف على البقاء معًا لمدة ساعتين كاملتين. غير أن تدابير القدر تمنحهما فرصة لقول كل ما لم يقل سابقًا، ولاختبار كل المشاعر الكامنة مرة أخرى وكأنها المرة الأولى.

وبعدما يتورط كلاهما في جريمة تقع داخل مركز التسوق حيث يجمعهما اللقاء، يصبح إنقاذ حبهما رهنًا بإنقاذ نفسيهما وتاريخهما وسمعتهما، ورهنًا بفرص الحياة نفسها. ترى هل يقبل القلب الكسير محاولات النجاة الأخيرة؟ وهل تخفي لنا الحياة ممرًّا آمنا للهرب؟

رواية تترك أثرًا، وتسرد تفاصيل العلاقات الإنسانية، وتفتش في التاريخ، وتجدد الأمل والونس!

مكتبة البوابة: "ساعتين وداع" تأليف الكاتب أحمد مهني

أحمد مهني

كاتب مصري حصل على ماجيستير إدارة الاعمال الدولية من جامعة حلوان كتب في عدة صحف ومجلات, شارك في تأسيس ورئاسة تحرير سلسلة كتب "مدونات مصرية للجيب" عام 2008 وهي أول سلسلة كتب للمدونين المصريين. صدر له المجموعة القصصية "اغتراب" عام 2009, وكتاب "مزاج القاهرة" ضمن أدب الاعترافات عام 2012, كما صدرت له رواية "سوف أحكي عنكِ" عام 2015 والتي حظت بجماهيرية واسعة في العالم العربي, وتم تحويلها إلى عمل مسرحي, ويعد كتاب "مذكرات الثانية عشرة ليلا" عام 2019 هو أحدث أعمال الكاتب.

نبذه عن دار دون

تأسست عام ٢٠٠٨ كأول دار نشر شابة مستقلة بالكامل تعمل في انتاج الكتب الثقافية والمعرفية المهتمة بالشباب والقراء العرب.

تعتبر الدار هي الأولى عربيا في الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تصنف الدار ضمن أهم وأفضل دور النشر المصرية، وفازت عام ٢٠١٩ بتكريم اتحاد الناشرين المصريين ضمن أفضل الدور الرائدة المؤثرة في عالم النشر، وحازت على درع تكريم من اتحاد الناشرين ووزيرة الثقافة.

صدر عن الدار حوالي ٣٠٠ عنوان بين الرواية بأنواعها، والكتب الفكرية والمعرفية.

حازت الدار على ١٠ جوائز في الشعر والقصة والرواية في عدة دورات لجائزة ساويرس الثقافية أحد أهم الجوائز الأدبية في مصر

تتصدر الدار قوائم الاكثر مبيعا في عالم الكتب بمصر وبعض العواصم العربية، على مدار سنوات ظلت اصدارات الدار تحتل قوائم الاكثر مبيعاً. في عام ٢٠١٨ اتجهت الدار لمشاريع الترجمة من اللغات المختلفة فقامت بترجمة أعمال حازت بإعجاب الجمهور، وتم تقديم تلك الاعمال بصورة مبهرة ومناسبة للقاريء العربي وخاصة الشباب.

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