مكتبة البوابة: "فتاة الياقة الزرقاء" عمرو عبدالحميد بدأ كل شيء على الطرف الغربي لقرية هادئة تبتعد عن مدينة المنصورة الساحلية، دق بيتهم باب الحظ واللعنة ذاتها، بعدما وصلت إلى بيتهم فتاة الياقة الزرقاء، فما هي قصتها التي توجت عنوان رواية الكاتب عمرو عبد الحميد صاحب روايات الخيال والفانتازيا والصادرة عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع.

مكتبة البوابة: "فتاة الياقة الزرقاء" عمرو عبدالحميد

نبذة من الرواية

"لا، لم يذهب أبوكِ وأمكِ أصلًا إلى المدينة لتسلُّمكِ، إنَّكِ مثل بقية أطفال القرية.. تسلَّمكِ أبواكِ من مخفر القرية المحلي، أما سوزان فالوضع يختلف معها بعض الشيء، إنَّها من ذوات الياقة الزرقاء” .. ما زلت أتذكر ذلك التجمع الغريب لأقاربنا في بيتنا يوم ذهاب أبي وأمي لتسلُّم أختي من مخفر شرطة المدينة، كلهم حضروا إلى بيتنا باكرًا في صباح ذلك اليوم من أجل رؤية المولودة الجديدة، والتفّوا حول شاشة التلفاز مُنصتين إلى قائمة الأسماء الطويلة التي كانت تتلوها مذيعةٌ شابَّة.. إلى حين عودة أبي وأمي، قبل أن يهلِّلوا عندما ذكرت تلك المذيعة اسم أختي، سألتُ خالتي بدهشة مما يحدث: – هل تجمعتم هكذا يوم ذهاب أبي وأمي لإحضاري من المدينة؟! قالت: – لا، لم يذهب أبوكِ وأمكِ أصلًا إلى المدينة لتسلُّمكِ، إنَّكِ مثل بقية أطفال القرية.. تسلَّمكِ أبواكِ من مخفر القرية المحلي، أما سوزان فالوضع يختلف معها بعض الشيء، إنَّها من ذوات الياقة الزرقاء .. قبل أن تتنهد، وتردف: – لقد أرسل الله إلى عائلتنا تلك الطفلة في الوقت المناسب تمامًا ."

مكتبة البوابة: "فتاة الياقة الزرقاء" عمرو عبدالحميد

عمرو عبد الحميد

من مواليد محافظة الدقهلية المصرية في 1987م.. درس الطب متخصصاً بجراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة. اشتهر ككاتب في مجال الخيال.

في أكتوبر 2010 صدرت له أولى رواياته الطويلة (أرض زيكولا) عن دار صرح للنشر والتوزيع، قبل أن تُنشر مجددًا مع دار عصير الكتب للنشر والتوزيع فى عام 2015 .

في يناير 2016 صدرت له روايته (أماريتا) وهي الجزء الثانى من رواية أرض زيكولا.

في يناير 2018 صدرت له رواية قواعد ﭼارتين وهي الجزء الأول من ثلاثية قواعد جارتين.

في يناير 2019 صدر الجزء الثاني من قواعد جارتين (رواية دقات الشامو)

في يناير2020 صدر الجزء الأخير من قواعد جارتين (رواية أمواج أكما)

في يوليو ٢٠٢١ صدرت روايته الأخيرة (فتاة الياقة الزرقاء)

صفحة الكاتب الشخصية:

https://www.facebook.com/amr.abdelham

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