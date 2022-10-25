مكتبة البوابة: "فتح فلسطين" للداعية راغب السرجاني هو أحد أشهر كتب الطبيب والداعية الإسلامي والمؤرخ المصري الشهير الدكتور راغب السرجاني. ويُعد السرجاني أحد المهتمين بالتاريخ الإسلامي، وله الكثير من الكتب في ذلك الباب. وفي هذا المقال نقدم مراجعة لهذا الكتاب المميز.

مكتبة البوابة: "فتح فلسطين" للداعية راغب السرجاني

نبذة عن الكتاب

كتاب فتح فلسطين: قراءة التاريخ برؤية إسلامية هو أحد أشهر كتب ومرلفات الطبيب والداعية الإسلامي والمؤرخ المصري الشهير الدكتور راغب السرجاني. وقد حقق هذا الكتاب مبيعاتٍ كبيرة، كما حقق شهرةً واسعة في كلٍّ من الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وقد اشتهر هذا الكتاب نظرًا لتناول الدكتور راغب السرجاني الموضوع المطروح بمهنية وحيادية كبيرة، فكل كتب ومؤلفات راغب السرجاني هي كتب محققة تاريخيًا ودينيًا، ويرجع ذلك لحرصه الشديد على تقديم معلومات دقيقة وغير مغلوطة للقارئ.

ويتميز أسلوب الداعية الدكتور راغب السرجاني بالبساطة والسهولة، فهو يحاول بمؤلفاته وكتبه أن يُخاطب من ليس لهم إطلاع على التاريخ بشكل كبير، كما يخاطب أيضًا القراء المخضرمين المهتمين بالتاريخ الإٍسلامي بشكل كبير.

وفي كتاب فتح فلسطين: قراءة التاريخ برؤية إسلامية يتحدث الدكتور راغب السرجاني عن تاريخ فلسطين منذ البدء وحتى وقتنا الحالي. ويقوم السرجاني في هذا الكتاب بتوضيح الخطوات والطرق التي يجب على الأمة المسلمة أن تسلكها حتى تتمكن من فتح فلسطين وتحرير الأراضي الفلسطينية.

مكتبة البوابة: "فتح فلسطين" للداعية راغب السرجاني

عن المؤلف راغب السرجاني

وُلد الداعية الإسلامي والمؤرخ المصري الدكتور راغب السرجاني في عام 1964م. حصل على بكالريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة في عام 1988م. حصل على درجة الماجستير عام 1992م من جامعة القاهرة. حصل على درجة الدكتوراه في تخصص جراجة الكلى والمسالك عام 1998م بإشراف مشترك بين مصر والولايات المتحدة. عمل بعد ذلك أستاذًا بكلية الطب بجامعة القاهرة.

حصل على عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وما زال عضوًا به حتى الآن. حصل على عضوية جمعية أطباء المسالك الأمريكية. حصل على الزمالة الطبية من جامعة تولان بالولايات المتحدة. تولى رئاسة مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. أسس وأشرف موقع قصة الإسلام، وهو أحد أكبر المواقع التاريخية على الشبكة.

له العديد من المؤلفات التاريخية، وتُرجمت أعماله للكثير من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرهم. قام بإعداد الكثير من البرامج وحضور الكثير من اللقاءات على الفضائيات المختلفة مثل قناتي الجزيرة والعربية. له الكثير من الأشرطة والتسجيلات وكذلك العديد من السلاسل التاريخية على موقع اليوتيوب.

مكتبة البوابة: "أيام الخريف العشرة" محمد أحمد إبراهيم