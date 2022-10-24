مكتبة البوابة: "أيام الخريف العشرة" محمد أحمد إبراهيم رواية حالمة يصعب توقع أحداثها، وتترك أثراً خاصاً في النفس. في رواية مميزة يتحول كريم الطبيب النفسي الذي كان يساعد الجميع الى مريض نفسي يقرر ان يبوح عما بداخله ليعرف سر فقدانه كل ما يحب.

مكتبة البوابة: "أيام الخريف العشرة" محمد أحمد إبراهيم

عن الكتاب



“الحياة مرهقة وممتعة في الوقت نفسه، تسلب منك كل شيء وتمنحك فرصة عادلة للأمل”.

كريم طبيب نفسي، على مدار سنواته حاول أن يعيش حياة مثالية خالية من الدراما ومن التعقيدات، غير أنه كلما تعلق بشيء فقده! وعلى مدار سنوات عمره كان يساعد الجميع على تخطي أزماتهم النفسية، وفي يوم فارق تبدأ ذكريات الأيام الصعبة تؤرقه كرياح الخريف الحزينة، مما يدفعه للتخلي عن دور الطبيب واعتناق دور المريض النفسي لأول مرة، وفي زيارة خاصة لأستاذه الذي علمه الطب النفسي، يعترف كريم بكل شيء.

عشرة أيام هي ما يفصل المحبين عن بعضهم، عشرة أيام بين الحلم وتحقيقه، وبين دفء المشاعر وبرودة اليأس، وبين ضياع الفرص وميلاد الأمل.

مكتبة البوابة: "أيام الخريف العشرة" محمد أحمد إبراهيم

عن المؤلف

محمد أحمد إبراهيم: روائي ومسرحي مصري, تخرج في كلية التجارة وإدارة الأعمال من جامعة القاهرة, عضو الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية. صدر له رواية "برزخ" عام 2016, ورواية "حتى اللحظة الأخيرة" عام 2017, وتعتبر رواية "أيام الخريف العشرة" عام 2019 هي أحدث إصداراته الأدبية.

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