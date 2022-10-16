مكتبة البوابة: "فن الحرب" للكاتب سون تزو لم يكن من الغريب أن يعتبر كتاب "فن الحرب" أحد أهم مائة كتاب في تاريخ البشرية. فقد اشتهر هذا الكتاب في المحافل العسكرية وبين المتخصصين في العلوم الاستراتيجية بأنه "الكتاب المقدس" للدراسات العسكرية.

مكتبة البوابة: "فن الحرب" للكاتب سون تزو

الصراع العسكري

فصول الكتاب الثلاثة عشر ذات مغزى تكتيكي وكانت أول ترجمة له للفرنسية منذ مائتي عام، فالكتاب الذي وضع منذ حوالي 25 قرناً لا يزال صالحاً للتطبيق حتى اليوم في مجال إدارة الصراع، ليس الصراع العسكري فحسب ولكن أيضاً في المجالات السياسية و الإدارية وحتى الرياضية. كتاب "فن الحرب" حرصت القيادة الأمريكية على أن يحمله كل جندي ذهب إلى حرب تحرير الكويت لقراءته، كما اعتادت الشركات اليابانية على أخذ النصائح التى حفل بها من أجل تطبيقها.

هذا الكتاب لا يركز على تحقيق النصر فحسب، بل أيضا على تجنب الهزيمة وتقليل تفادي الخسائر بأكبر قدر ممكن.

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