مكتبة البوابة: كتاب «حكاية مصري مع إسرائيل» عن دار الشروق للدكتور إبراهيم البحراوي، رحلة ثرية مليئة بالاكتشاف، وتستعرض بعُمق صفحـات عصيبة وفارقة في التاريخ الوطني والإنساني.

مكتبة البوابة: كتاب «حكاية مصري مع إسرائيل»

عن الكتاب

يُقدم هذا الكتابُ تجربةَ حياةٍ استثنائية لباحث مصري وجد نفسه، منذ سن مُبكرة، يندمج فى ملاحم النضال المصري من أجل التحرر والاستقلال، بدءًا من الاستعمار البريطاني في بداية الخمسينيات من القرن العشرين، وصولًا إلى الكفاح ضد العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦، وقد كان مُتواجدًا في بورسعيد مسقط رأسه وعُمق المعركة، ثم من أجل تحرير سيناء بعد سقوطها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٦٧.

هي تجربة يمتزج فيها الخاص بالعام، وتوضح كيف يمكن لعبارات مكتوبة بالعِبرية على جدران بيوت بورسعيد في ذروة العدوان الثلاثي أن تُغير من مستقبل شاب يكتشف العالم من حوله في لحظة مُلتهبة. كما تبين الصراع النفسي القاسي الذي مر به د. إبراهيم البحراوي وأبناء جِيله تجاہ معاهدة السلام عام ١٩٧٩، وقد كان من قبل مُتواجدًا (مُقاتلًا) في ساحات الحروب، وحاضرًا لاستجواب الأسرى الإسرائيليين، ومُطلعًا على الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر.

مكتبة البوابة: كتاب «حكاية مصري مع إسرائيل»

إبراهيم البحراوي (1944-2020)

كاتب مصري. حصل على درجة الليسانس في اللغة العِبرية وآدابها، جامعة عين شمس، عام 1964. ثم على الماجستير في الفكر الديني اليهودي 1969، والدكتوراہ في أدب الحرب الإسرائيلي المُعاصر 1972. عمل أستاذًا للدراسات العِبرية بجامعة عين شمس ورئيسًا لشعبة الأبحاث الإسرائيلية. حصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 1999، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2009. شارك وحاضر في الكثير من الندوات، كما صدر له العديد من الدراسات والكتب كان آخرها هذا الكتاب.

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