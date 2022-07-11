مكتبة البوابة: "كتاب 50 سؤال في الحب" للكاتبة غادة كريم صدر عام 2021 عن دار دون للنشر. ما هو الحب؟ كيف تنجح العلاقة؟ هل بالفعل البعيد عن العين بعيد عن القلب؟

مكتبة البوابة: "كتاب 50 سؤال في الحب" للكاتبة غادة كريم

عن الكتاب

كتاب 50 سؤال في الحب كتاب جديد للكاتبة غادة كريم من الكتابات الحرة , ما هو الحب؟ كيف تنجح العلاقة؟ هل بالفعل البعيد عن العين بعيد عن القلب؟

ما هو الحب؟

سؤال يطرحه البشر ولا يجيب عنه أحد!

تكهنات علمية أو أدبية لوصف شعور لا يمكن وصف قوته أو تأثيره بالحياة.

اعطني يدك..

سأجلس معك على حافة قلبك لنتذوق معًا 50 سؤالًا في الحب.

استكشف «الوهم » تذوقه للمرة الأولى، ستعرف التمييز بين الحقيقة والخيال، فالحب جرعات عالية من المخدر. ثم نقفز إلى «الحيرة ».. مليون سؤال عن علاقات مضت وبشر اختفوا وحيوات بلا نهايات، الحيرة هي عطش يدفعك إلى التجربة لترتوي بالإجابات.

لا تترك يدي.. كيف اكتسبت مفاهيمك عن العلاقات؟ هل الآخرون قدموا لك مشاعر لا تناسبك؟ أم طبخت مفهومك الخاص؟! دعنا نستكشف الأمر من أسئلة «الثوابت ..» لنبتلع سريعًا «وجع القلب » تلك الأشياء التي تصيب القلب في منتصفه تفلقه نصفين.. لا تجزع!

في نهاية رحلتنا سنجد «السلام » لأن الرؤية اتضحت، الآن صار لديك يا صديقي 50 إجابة عن الحب.

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