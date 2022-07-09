مكتبة البوابة: "ما رواه البحر" تأليف ساندرا سراج الصادرة عام 2020 عن دار دون للنشر. إنها حكاية استثنائية لا يرويها أصحابها هذه المرة.. لكنها حكاية يرويها البحر بنفسه.

مكتبة البوابة: "ما رواه البحر" تأليف ساندرا سراج

نبذة عن الرواية



يحدث أن يزيل همومنا همُ أكبر ويُهدينا القدر لحظة حبٍ صادقةٍ تأخذ بأيدينا نحو الآمان من جديد. في هذه الحكاية يحكي لنا البحر عن "عاصي" ومأساة افتقاده لحبيبته "ورد" وشعوره القاتل نحوها بالحنين. هو رجل أهلكه الحب حقًا، لكنه لسبب لا يعلمه ظل متمسكًا بالأمل حتى اللحظة الأخيرة. وفي هذه الحكاية أيضًا يحكي لنا البحر عن "ليل"، تلك الفتاة الغجرية الجميلة وسرها الأكبر الذي أخفته عن العالم أجمع. حتى بعد أن التقت "عاصي" واعترفا لبعضهما بكل شي. إلا ذلك السر الذي يقلب الأمور كلها رأسًا على عقب.

تتداخل الحكايات كلها في لحظة واحدة، ويبقى الموج وحده شاهدًا على كل منها، يبتلع الفرح مع الألم مع الندم.. ليصيغ لنا حكاية نادرة عن الحب والحنين والأمل المفقود.

مكتبة البوابة: "ما رواه البحر" تأليف ساندرا سراج

ساندرا سراج

كاتبة وروائية مصرية, درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة إسكندرية. مقدمة برامج إذاعية بموقع Allmuz العالمي, لها العديد من المقالات والتدوينات عبر مواقع ومجلات إلكترونية. صدر لها رواية "سأرحل" عام 2017، ورواية "ما لا نبوح به " عام 2018"، وتُعد رواية "إلى ما لا نهاية" أحدث أعمالها الروائية.

عن دار دون

تأسست عام ٢٠٠٨ كأول دار نشر شابة مستقلة بالكامل تعمل في انتاج الكتب الثقافية والمعرفية المهتمة بالشباب والقراء العرب. تعتبر الدار هي الأولى عربيا في الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تصنف الدار ضمن أهم وأفضل دور النشر المصرية، وفازت عام ٢٠١٩ بتكريم اتحاد الناشرين المصريين ضمن أفضل الدور الرائدة المؤثرة في عالم النشر، وحازت على درع تكريم من اتحاد الناشرين ووزيرة الثقافة.

صدر عن الدار حوالي ٣٠٠ عنوان بين الرواية بأنواعها، والكتب الفكرية والمعرفية.

حازت الدار على ١٠ جوائز في الشعر والقصة والرواية في عدة دورات لجائزة ساويرس الثقافية أحد أهم الجوائز الأدبية في مصر.

تتصدر الدار قوائم الاكثر مبيعا في عالم الكتب بمصر وبعض العواصم العربية، على مدار سنوات ظلت اصدارات الدار تحتل قوائم الاكثر مبيعاً. في عام ٢٠١٨ اتجهت الدار لمشاريع الترجمة من اللغات المختلفة فقامت بترجمة أعمال حازت بإعجاب الجمهور، وتم تقديم تلك الاعمال بصورة مبهرة ومناسبة للقارئ العربي وخاصة الشباب.

اقرأ أيضاً:

صدور "المعنى في المنحوتات العربية الشمالية القديمة"