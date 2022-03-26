مكتبة البوابة: "محطات في حياتي" سمير علام بين يديك كتاب يمثل محاولة جادة لإلقاء الضوء على جزء من تاريخ مصر، في صورة محطات من حياتي التي شملت أكثر من ستة عقود من العمل الشاق في مجال الإنشاءات والمقاولات، ثم من خلال تولي مناصب مختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتجربتي كنقيب للتجاريين. وتتضمن عدة مراحل من أهمها:

مكتبة البوابة: "محطات في حياتي" سمير علام

المراحل:

• مرحلة النشأة الأولى ودور العصامي المؤسس حسن علام.

• مرحلة التأميم والتجربة الوطنية لأصحاب الشركات المؤمَّنة.

• أيام العمل والتحدي في السد العالي، وإنقاذ أهالي النوبة من الغرق.

• مواقف وشخصيات لا تُنسى؛ منها: الرئيس الراحل أنور السادات... الرئيس الأسبق حسنى مبارك... أمير البحرين آنذاك سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة... ملك الأردن الراحل حسين ونجله الملك عبد الله الثاني.. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب... الفنان العالمي عمر الشريف.. نقيب الأطباء د. حمدي السيد.. الراحل الفريق طيار مدكور أبوالعز... والفريق سيد حمدي.

• ذكرياتي في دول تركت في قلبي وعقلي آمالاً وآلامًا مثل: العراق.. ليبيا.. لبنان... الكويت... فلسطين المحتلة.. بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والأوروبية.. والمهام العظيمة التى حملتها على عاتقي في الاتحاد الدولي للطرق.

• أيام من عمري في منظمة العمل الدولية.

• علاقتي بجمعية رجال الأعمال المصرية ودورها الوطني كبيت خبرة لمساندة اقتصادنا من العثرات التي يواجهها.

• المهام الملقاة على عاتقي من خلال منصبي كنقيب للتجاريين، والإنجازات التي تمَّت في عهدي بمساعدة زملائي التجاريين.

• وأخيرًا لم تفُتني الإشادة بخبرة وإخلاص أبنائي في مجال العمل... هؤلاء الذين عملوا معي كتفًا بكتف طوال رحلة حياتي العملية.

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