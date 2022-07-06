مكتبة البوابة: "12 شهر اعترافات" للكاتبة غادة كريم الصادرة عن دار دون. تخبرك الأيام أنك منهك, لكن هل تملك الجرأة لتحكي ما يدور بداخلك؟ كثيرًا ما يُفضّل البشر الصمت!

وأولى خطوات التعافي هي التعبير بشجاعة, لذلك ستقرأ هنا اعترافات صادقة عن أمل البدايات وسحر الحب, وكذلك أيام الخذلان الثقيلة, ثم تقفز معي خارج فقاعة الكذب إلى فن كتابة النهايات وممارسة طقوس البهجة

هنا ستجد راحتك كاملة! تلك الاعترافات هي حلقة الوصل بين إنسان قرر البوح بما يطبق على قلبه وآخر يقرأ هذا الكتاب.

عبر شهور السنة تسمي غادة كريم كل شهر منهما بلقب ..

١- يناير "شهر البدايات"

- كلما نضجت أكثر كلما صرت تعرف كيف تصنع سعادتك بنفسك

٢- فبراير "شهر الحب"

- الحب رزق سيقع رزقك في قلبك لا تبحث عنه

٣- مارس "شهر المرأة"

- المرأة البائسة ربما تمتلك قدرآ أقل من المشكلات

٤- أبريل "شهر الكذب"

- يختلف لون الكذبة بمدي اقترابها للحقيقه

٥- مايو "شهر العمل"

- كلهم يعودون يوما ما لا أحد يختفي للأبد الا بالموت !

٦- يونيو "شهر الضغط العصبي"

- جبر الخواطر ده سحر

٧- يوليو "شهر الخذلان"

- لكن انت مش شريك حياة لما أحتاجك الأقيك بمزاجك بتقرب وبمزاجك تبعد !

٨- اغسطس "شهر الأمومة"

- التربية ضمير بيكبر وسلوك بيتشكل بالمواقف

٩- سبتمبر "شهر الخوف"

- أسعدوا من تحبون الآن فالموت لا يستأذن أحداً

١٠- أكتوبر "شهر النهايات"

- بعض الحودايت لا تنتهي صدفة

١١- نوفمبر "شهر الوعي"

- الحب الحقيقي يترجم أنه أفعال ثقه وسند في الأزمات

١٢- ديسمبر "شهر البهجة"

- الجريمة الأكبر بالحياة أن تذهب لسريرك بلا حلم وتصحو منه بلا هدف !

مكتبة البوابة: "12 شهر اعترافات" للكاتبة غادة كريم

غادة كريم

كاتبة مصرية شابة، متخصصة في العلاقات، صدر لها عدد من الكتب منها؛ "رسائل حريمي جدًا"، "علامات الحب السبعة"، "12 شهر اعترافات"، "كتالوج الحب"، "مكعب ثلج" و"50 سؤالًا في الحب" العام الماضي، وآخرها "أسرار القلوب المغلقة" هذا العام، كل كتاب تخطى عشرات الطبعات، متابعيها على السوشيال ميديا تجاوزا الـ 700 ألف، وهو رقم في عالم الكتاب ليس بالصغير على الإطلاق.

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