مكتبة البوابة: "24 ساعة في حياة امرأة" ستيفان زفايج صادرة عن دار دون، ترجمة داليا حازم من روايات الواقع – والدراما الإنسانية. رواية رائعة مُفعمة بالمشاعر توضّح لنا صراع النفس البشرية بين الاختيارين الأصعب في حياة كل فرد.. فهل على الإنسان أن يسمع صوت عقله؟ أم قلبه؟ وهل من اختاروا أن يتبعوا قلوبهم شعروا بعد ذلك بالحسرة والأسف؟!

مكتبة البوابة: "24 ساعة في حياة امرأة" ستيفان زفايج

ستيفان زفايج

روائي وأديب عبقري، من أهم كُتَّاب الرواية في العصر الحديث. عاش حياةً مليئة بالدراما والترحال، حيث غادر موطنه الأصلي في النمسا عام 1934، بعد أن تولى هتلر السُّلطة. استقر لفترة في إنجلترا، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة قبل أن يشد رحاله إلى البرازيل ويقضي ما بقي من حياته حتى موته المأساوي هو وزوجته في فبراير 1942. وكان قد كتبَ قبل وفاته 192 رسالة وداعٍ بما في ذلك رسالة إلى زوجته الأولى.

اشتهر زفايج بدراساته التي تناولت المشاهير مثل “ديستوفسكي”، و”بلزاك”، و”رومان رولان”، كما اشتهر بمعاداته المبكرة للنازية، وكان توهُّج النازية في عصره من أهم أسباب إصابته بالاكتئاب.

كتب الروايات البديعة ذات المحاور الدرامية بالغة الروعة والتشويق، وكان من أشهرها روايات “خوف” و ”لاعب الشطرنج” و ”رسالة من امرأة مجهولة” وغيرها من الأعمال المسرحية والمقالات المؤثرة.

وتلك الحكاية تجعلنا نتساءل الحُب أم المسؤولية؟ المسؤولية أم الحُب؟ حيث نستمع إلى ماض واختيار صعب وجدت البطلة نفسها أمامه.. فيما بين التضحية بكل شيء من أجل الحُب، أو التضحية بالحب والشغف من أجل استمرار الحياة كما هي.. وبعدما تمر من فخ الاختيار تقع في فخ التفكير في الصواب والخطأ اللذان سيشكلان حياتها إلى الأبد..

عن دار دون

تأسست عام ٢٠٠٨ كأول دار نشر شابة مستقلة بالكامل تعمل في انتاج الكتب الثقافية والمعرفية المهتمة بالشباب والقراء العرب.

تعتبر الدار هي الأولى عربيا في الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي تصنف الدار ضمن أهم وأفضل دور النشر المصرية، وفازت عام ٢٠١٩ بتكريم اتحاد الناشرين المصريين ضمن أفضل الدور الرائدة المؤثرة في عالم النشر، وحازت على درع تكريم من اتحاد الناشرين ووزيرة الثقافة. صدر عن الدار حوالي ٣٠٠ عنوان بين الرواية بأنواعها، والكتب الفكرية والمعرفية. حازت الدار على ١٠ جوائز في الشعر والقصة والرواية في عدة دورات لجائزة ساويرس الثقافية أحد أهم الجوائز الأدبية في مصر.

تتصدر الدار قوائم الأكثر مبيعا في عالم الكتب بمصر وبعض العواصم العربية، على مدار سنوات ظلت إصدارات الدار تحتل قوائم الأكثر مبيعاً في عام ٢٠١٨ اتجهت الدار لمشاريع الترجمة من اللغات المختلفة فقامت بترجمة أعمال حازت بإعجاب الجمهور، وتم تقديم تلك الاعمال بصورة مبهرة ومناسبة للقارئ العربي وخاصة الشباب.

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