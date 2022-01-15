مكتبة البوابة: 3 كتب للرئيس الأمريكي باراك أوباما قد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ثلاثة كتب خلال حياته العملية، كان آخرها كتاب "أرض الميعاد" وهو عبارة عن مذكرات بقلم الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها أوباما بعد فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة من 2009 إلى 2017، ومن المقرر نشر الكتاب فى 17 نوفمبر 2020، بعد فترة وجيزة من الانتخابات الوطنية، وتم إعداد طباعتها الأولى لتصل إلى ثلاثة ملايين نسخة تحسباً لطلب استثنائي.

مكتبة البوابة: 3 كتب للرئيس الأمريكي باراك أوباما

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز الكتاب بأنه "مضمون فعليًا" ليكون الكتاب الأكثر مبيعًا لهذا العام، إلى جانب النسخة الأصلية الإنجليزية، وسيتم نشر 24 ترجمة للكتاب من بينها العربية.

لكن الرئيس الأمريكي الأسبق، قدم مؤلفين من قبل، هما:

مكتبة البوابة: 3 كتب للرئيس الأمريكي باراك أوباما

أحلام من أبي: قصة عرق وإرث

مذكرات الرئيس الأمريكي باراك أوباما نشرت لأول مرة عام 1995 بعد أن تم انتخاب أوباما كأول رئيس من أصل أفريقي لمجلة هارفرد للقانون، وترجمت الكتاب إلى العربية مؤسسة "كلمات عربية للترجمة والنشر"، يشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب، الأول بعنوان "جذور" ويضم 6 فصول، أما الباب الثاني بعنوان "شيكاغو" ويحتوى على 7 فصول، والباب الثالث بعنوان "كينيا" ويضم 6 فصول.

مكتبة البوابة: 3 كتب للرئيس الأمريكي باراك أوباما

جرأة الأمل: أفكار لاستعادة الحلم الأمريكي

ويعرض الكتاب أفكار أوباما حول الكثير من القضايا التى أصبحت لاحقاً محور حملته الانتخابية فى 2008، ودفع الناشر لباراك أوباما 1.9 مليون دولار مقابل التعاقد على ثلاثة كتب.

مكتبة البوابة: 3 كتب للرئيس الأمريكي باراك أوباما

نبذة عن باراك أوباما

وُلد باراك حسين أوباما في 4 آب 1961 في هاواي، والده باراك أوباما الأب Barack Obama, Sr من أصول كينية، بينما كانت والدته ستانلي آن دانام Stanley Ann Dunham من أصول إنكليزية، انفصل والداه عندما كان أوباما طفلًا، وعاش مع جديه لأمه حتى أكملت والدته تعليمها.

تخرج أوباما من المدرسة الثانوية عام 1979 وانتقل إلى لوس أنجلوس ليدرس في Occidental College، قبل أن ينتقل إلى جامعة كولومبيا Columbia University عام 1981 ليدرس العلوم السياسية ويختص بالعلاقات الدولية ويتخرج بشهادة بكالوريوس عام 1983.

دخل باراك أوباما إلى كلية هارفرد للحقوق Harvard Law School في خريف عام 1988 وتخرج عام 1991، تدرج بالمناصب السياسية من منصب سيناتور في ولاية إيلينوي إلى سيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي، تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولايتين متتاليتين من 2008 حتى 2016، ونال في 2009 جائزة نوبل للسلام.

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