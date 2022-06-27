مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق القراءة هي أفضل هواية يمكن أن يمارسها الأطفال والكتاب هو أفضل هدية لكل الأطفال في كل المستويات العمرية، للأسف تراجعت أهمية قراءة كتب الأطفال في هذا الزمن لأسباب عديدة، ولكننا وحدنا كآباء وأمهات نستطيع أن نعيدها الى دائرة اهتمام أطفالنا عن طريق تشجيع الأطفال على القراءة منذ سن مبكرة، واهداء الكتب بدلاً من الحلويات والألعاب البسيطة للأطفال. نقدم لكم اليوم 6 كتب رائعة صادرة عن دار الشروق نرجو أن تنال اعجابكم واعجاب أطفالكم.

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق

1. "كل شيء عن التنوع والاختلاف" تأليف: فيليسيتى بروكس



نحن مُختلفون عن بعضنا البعض.. ولكننا أيضًا مُتشابهون!

هذا الكتاب رحلة استكشافية مُمتعة تساعد الأطفال على فهم الآخرين والتعامل معهم بشكل إنساني وعادل، بغَض النظر عن الاختلاف في عُمر الآخر، أو لون بشرته، أو قُدراته العقلية أو الجسمانية، أو دينه أو ثقافته.

من خلال موضوعات متنوعة؛ مثل لون البشرة، وطريقة التواصل، والأكلات، والاحتفالات وغيرها، يُتيح هذا الكتابُ لأطفالنا فرصة لمناقشة ما يجعل كل واحد منا مُميزًا ومختلفًا عن الآخر؛ ذلك أن فَهْم الاختلافات يساعد على احترام الآخر واحترام الذات عند الطفل، ويجعل المجتمعَ أكثرَ عدالة ومُساواة.

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق



2. "تفاحة - تفاحتان - ثلاث تفاحات" تأليف: مادلين دونى



تم تصميم هذا الكتاب ليكون ملعبا واسعا يقضي فيه الطفل ووالديه أوقات ممتعة، فهو؛

· يحتوي على أكثر من 80 لعبة ونشاط

· حافل بأنشطة لأي وقت وأي مكان بدون الحاجة لأدوات أو مواد.

· يشجع الطفل على التفكير والإبداع والخيال.

· يساعد الطفل على التعرف على الألوان والأرقام، والأصوات، وجسمه.

· يجعل الطفل يكتشف مهارات جديدة لديه وينمي مهارات أخرى، مثل: حكي القصص، والرسم، وقوة الملاحظة، والذاكرة.

كتاب مثالي للعب في المنزل، أو التسلية أثناء السفر، أو حتى لإلهاء الطفل في عيادة الطبيب!

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق



3. "قصة الأختين هنا وشفا" تأليف: هديل غنيم



السُّكانُ في قريةِ "أبو الرِّيش" يُحبُّونَ الأكلَ في "مَطْعمِ الأُختَيْن".

هَنا فنَّانةٌ، أكلُها لَذيذٌ.. لَذيذ.

شِفا خَبِيرةٌ، أكلُها مُفيدٌ.. مُفيد.

ماذا يحدثُ حِينَ تَنفصِلُ هَنا عنْ شِفا؟

قِصةُ الأُختَيْن "هَنا وشِفا"

كُوميديا ظَريفةٌ ونقار،

وأَكْلٌ مُفيدٌ وَبهَار!

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق



4. "نانا طباخة" تأليف: فاطمة المعدول



في صباح يوم من الأيام، مَرضَتْ ماما ودخلت لتنام، ولأن نانا طيبة وتحب أن تجرب كل الأشياء،

دخلت المطبخ وطبخت لعائلها الغداء.

كانت سعيدة جدًا أنها أصبحت طباخة،

لكنَّ ماما وبابا وآدم كان لهم رأي آخر!

«نانا» بطلة من أنا؟ هي فتاة في السابعة من عمرها، تحب الرسم والتطريز والرياضة، وتحب أن تعرف كل شيء وتجرب كل جديد. هي تحلم كثيرًا؛ مما يوقعها في مشاكل في معظم الأحيان.

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق

5. "أتمنى لك" تأليف: أسماء عمارة



أتمنى لك الحرية، المساواة والانتماء والمسئولية.. أتمنى أن تكون إنسان.

في نصٍّ موزون وكلمات رقيقة تهدي المؤلفة الأطفال – والكبار أيضًا – باقة من الأمنيات تجمع احتياجات الإنسان في كل مكان وزمان.

يقرؤها أو يسمعها الطفل فيتأملها ويفكر فيها؛ ليعرف أن السعي لتحقيق تلك الأمنيات هو ملخص لمعنى أن تكون إنسان.

مكتبة البوابة: 6 كتب للأطفال صادرة عن دار الشروق

6. كل شيء عن الصداقة تأليف: فيليسيتى بروكس



لماذا نحتاج إلى الأصدقاء؟

كيف نستطيع تكوين الصداقات؟ ما هو الصديق الجيد؟ ماذا يفعل الأصدقاء معًا؟

كل الإجابات موجودة داخل هذا الكتاب الصندوق!

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