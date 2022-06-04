مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون يعتبر دان براون واحدًا من أغنى الكتّاب في العالم، حيث حصل في عام 2005 على 76.5 مليون دولار أمريكي من كتبه لوحدها. تُرجمت رواياته لأكثر من أربعين لغة. من أهم أعماله:

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"شيفرة دافنتشي" دان براون

نبذة عن الرواية

تكشف أحداث جريمة تقع في متحف اللوفر عن خطة لفضح سر حافظت عليه جمعية سرية منذ عهد المسيح. أما الضحية فهو أحد الأعضاء البارزين في هذه الجمعية، والذي أفلح لحظات قبل موته بترك أدلّة مخيفة على مسرح الجريمة، لا يستطيع حل طلاسمها سوى حفيدته صوفي الأخصائية في علم الشيفرة، وروبرت أخصائي علم الرموز الشهير. وهكذا يصبح الثنائي متهمين وملاحقين.. ليس بقتل جد صوفي وحسب بل وكشف السر الدفين. وبتفوّقهما بخطوات قليلة على ملاحقة السلطات لهما، يأخذهما السر الكبير عبر فرنسا وبريطانيا، وعبر التاريخ نفسه.

ينطلق لانغدون وصوفي في رحلة بحثية تمر في شوارع روما متوقفة عند كاتدرائياتها مروراً إلى باريس متوقفة عند متحف اللوفر في رحلة مشوقة لمعرفة سر رسالة جد صوفي والتي فتحت آفاقاً إلى اكتشاف سر الفارس المخلد في قصيدة دونت ضمن تلك الرسالة وذلك ضمن أجواء بوليسية شيقة وبأسلوب تميز به الكاتب دان براون في قصصه ذات الطابع البوليسي ويمكن القول بأن "شيفرة دافنتشي" هذه تتجاوز بتصنيفها الرواية البوليسية المثيرة بمراحل عديدة إذ أنها يلفها غموض ممتع مرتكز على أسرار بشكل ألغاز. تشد القارئ إلى درجة كبيرة متابعاً تفاصيل تلك الرواية بمزيد من المتع والذهول .

ومما تجدر الإشارة إليه أخيراً هو أن هذه الرواية قد ترجمت إلى أكثر من 50 لغة وطبع منها أكثر من 8 ملايين نسخة وهذا ما يؤكد قول نيلسون دي ميل "إن دان براون هو واحد من أفضل وأذكى وأكثر الكتاب براعة في البلاد. وشيفرة دافنتشي تتجاوز بتصنيفها الرواية البوليسية المثيرة بمراحل عديدة, إنها بحق عبقرية محضة".

وتتركز أحداث الرواية على جمعية "سيون" Sion Priory الغامضة التي تُقرأ أيضاً "جمعية صهيون"، كما تردد "كيتش" شائعاً في الغرب، يستند إلى تأويلات خاصة للخلاف على طبيعة السيد المسيح في مجمع نيقيا (تركيا، سنة 325م)، وللأناجيل التي لا تعترف بها الكنيسة (مثل الإنجيل الغنوصي)، ولـ"جمعية سيون" وتاريخ رؤسائها المفترضين مثل إسحاق نيوتن وليوناردو دافنشي وجان كوكتو، ولـ"مخطوطات البحر الميت"، ولبروتوكولات حكماء صهيون، وللماسونية. ولعل النقطة الأكثر "استفزازاً"، من وجهة نظر الكنيسة، ما يرد عن وجود نسل سري ينتمي إلى السيد المسيح، بناء على زعم زواجه السري من مريم المجدلية، دأبت جمعية "فرسان الهيكل" على صيانة أسراره. ويوحي الروائي بأن ملوك فرنسا من سلالة "ميروفينجين" الذين زعموا تحدرهم من المسيح نفسه، وأن لوحة "العشاء الأخير" لليوناردو دافنشي، تحمل إشارات سرية عن "الزواج" المفترض وما إلى ذلك. والجدير ذكره أن مقولات دان براون في هذه الرواية قد استقى معظمها من كتاب غير موثق عنوانه "دم مقدس، كأس مقدسة".

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"شيفرة دافنشي للناشئة" دان براون

نبذة عن الرواية

رواية "شيفرة دافنشي" أكثر روايات دان براون مبيعاً بطبعة خاصة لجيل جديد من القراء. وهذه الطبعة الجديدة المخصصة للناشئة والشباب هي ممرٌ ممتاز لهم للاستعداد للفيلم السينمائي المشوّق والمنظر "الجحيم Inferno"، إضافة إلى رواية دان براون الجديدة "المنشأ Origin"، والمنتظر أن تغزو المكتبات هي وبطلها روبرت لانغدون قريباً. وعبر "شيفرة دافنشي" ستنهار ...المؤامرة الكبرى المحاكة منذ ألفيّ عام. فروبرت لا نغدون أستاذ الرموز التاريخية في جامعة هارفرد الموجود في باريس، كان من المفترض أن يكون على موعد للقاء "القيّم" على متحف اللوفر خلال حفل الاستقبال الذي سيلي إلقاء محاضرته، ولكن لانغدون لم يظهر في الموعد المحدد!

وفي هذه الأثناء، كانت السلطات الأمنية الفرنسية تتصل بروبرت لانغدون بعد منتصف الليل لتبلغه عن اكتشاف "القيّم" جثة هامدة!!

بعد ذلك، يرافق الأمن الفرنسي لانغدون إلى مسرح الجريمة حيث يكتشف قرائن محيّرة تركها المجرمون. وهكذا يبدأ سباق مع الزمن بعد أن أصبح لانغدون مشتبهاً به، وبمساعدة صوفي نوفو يتوجب عليه فك طلاسم سلسلة من القرائن يبدو أنها أُعدت خصيصاً لهما، أما إذا لم يتمكنا من حلّ هذه الأحاجي في الوقت المناسب فستضيع حقيقة تاريخية هامة إلى الأبد وسيكونا أولى ضحاياها.

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"الجحيم" دان براون

نبذة عن الرواية

يصطحب دان براون قرّاءه إلى قلب إيطاليا… ويقودهم عبر مشاهد مستوحاة من ملحمة دانتي، أو الكوميديا الإلهية، وهي واحدة من أهم الأعمال الأدبية الكلاسيكية وأكثرها ترويعاً في التاريخ. يفتح روبرت لانغدون، بروفيسور علم الرموز في جامعة هارفرد، عينيه في منتصف الليل متألماً من جرح في الرأس، ليكتشف أنه راقد في المستشفى لا يستطيع أن يتذكّر ما حدث معه خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة أو مصدر ذلك الشيء الرهيب الذي اكتشفه الأطباء بين أمتعته.

إثر هذا تدبّ الفوضى في عالم لانغدون ويضطر للهروب عبر أزقة مدينة فلورنسا برفقة شابة لطيفة تدعى سيينّا بروكس، التي تمكنت من إنقاذ حياته بفعل تصرفاتها الذكية، ليتبيّن له أن بحوزته مجموعة من الرموز الخطرة التي ابتدعها عالِمٌ فذّ.

تتسارع الأحداث عبر مواقع أثرية شهيرة، مثل قصر فيكيو، ويكتشف لانغدون وبروكس شبكة من السراديب القديمة، فضلاً عن نموذج علمي جديد ومخيف من شأنه أن يُستخدم إمّا لتحسين نوعية الحياة على الأرض… أو تدميرها.

على هذه الخلفية، يصارع لانغدون خصماً رهيباً بينما يتشبث بلغز يأخذه إلى عالم الفنون الكلاسيكية والممرات السرية والعلوم المستقبلية، محاولاً اكتشاف الأجوبة ومعرفة مَن هو الجدير بثقته… قبل الانهيار الكبير.

بيع من النسخة الإنجليزية أكثر من 12 مليون نسخة حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2013!

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"الأصل" دان براون

نبذة عن الرواية

يصل روبرت لانغدون، أستاذ هارفارد في علم الرموز إلى متحف غوغنهايم للفنّ الحديث في بيلباو لحضور إعلان كبير سيتتمّ فيه كشف النقاب عن إكتشاف "سيغيّر وجه العلم إلى الأبد"، أمّا مضيف ذلك الحدث فهو إدموند كيرش، الملياردير والعالم المستقبلي البالغ من العمر أربعين عاماً، والذي جعلت منه إبتكاراته وتوقعاته ...الجريئة في مجال التكنولوجيا الفائقة شخصية عالمية شهيرة، ينوي كيرش، الذي كان من أوائل طلاب لانغدون في هارفارد قبل عقدين من الزمن، الكشف عن إختراق علمي مذهل... سيجيب عن سؤالين من الأسئلة الأساسيّة للإنسان.

مع بدء الأمسية، يستغرق لانغدون وبقيّة الضيوف البالغ عددهم بضع مئات في عرض رائع، سرعان ما يدرك لانغدون أنّه سيكون أكثر إثارة للجدل ممّا تخيّل بكثير، لكنّ الحدث المنظّم بدقَّة بالغة يغرق فجأة في حالة من الفوضى، ويصبح إكتشاف كيرش الثمين على شفير الضياع إلى الأبد.

في أعقاب ذلك، يواجه لانغدون تهديدات خطرة تجبره على الفرار من بيلباو، ومعه أمبرافيدال، مديرة المتحف الأنيقة التي كانت تتعاون مع كيرش للتحضير لذلك الحدث الإستفزازي، معاً، يفرّان إلى برشلونة في بحث عن كلمة سرّ مشفّرة من شأنها أن تكشف سرّ كيرش.

ينتقل لانغدون وفيدال في الممرّات المظلمة للتاريخ المخفيّ والمعتقدات المتطرّفة هرباً من عدوّ يائس يبدو أنّ سلطته تنبع من القصر الملكي الإسباني نفسه... ولن يردعه رادع لإسكات إدموند كيرش، على طريق محفوف بالفنّ الحديث والرموز الغامضة، يكشف لانغدون وفيدال أدلة ستضعهما في نهاية المطاف وجهاً لوجه أمام إكتشاف كيرش المذهل... والحقيقة المدهشة التي لطالما غابت عنّا. الأصل، من أكثر روايات دان براون تشويقاً ومتعة.

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"الحصن الرقمي" دان براون

نبذة عن الرواية

تحاول سوزان فليتشر رئيسة قسم تحليل الشيفرات في النادي الأكثر سرية في العالم، وكالة الأمن القومي (إن إس أي)، والتي تحمل مستوى ذكاء عالٍ منع اكتشاف "الحصن الرقمي" السلاح الأقوى المضاد للاستخبارات. ربما تكون الرواية محض خيال، إلا أن ما في ثناياها يقنع القارئ بأن الكاتب حاول إيصال شيء خاص بالاستخبارات الأمريكية وعملها في إطار عمله الروائي الذي يشابه في خيالاته التي تقترب من الواقع كثيراً تلك الخيالات التي امتلأ بها عالم روايته "شيفرة دافنتشي" الرائعة وتجدر الإشارة إلى أنه وكما شهدت هذه الأخيرة رواجاً ساحقاً، كذلك رواية دان براون "الحصن الرقمي" هذه والتي تمت ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة، كما تمّ طبع أكثر من 3 ملايين نسخة منها إلى الآن.

عندما واجهت آلة تحليل الشيفرات التي لا تُقهر في وكالة الأمن القومي (إن أس أي)، شيفرة غامضة لم تتمكن من حلها، اتصلت الوكالة برئيسة تحليل الشيفرات، سوزان فليتشر، اختصاصية الرياضيات الذكية والجميلة. الأمر الذي اكتشفته كان كفيلاً بأن يرسل موجات الصدمات السلبية في كواليس السلطة العليا. لقد أصبحت (إن أس أي) رهينة-ليس بالبنادق أو القنابل، بل بشيفرة معقدة جداً قادرة على تعطيل استخبارات الولايات المتحدة في حال تمّ إطلاقها.

"الحصن الرقمي" رواية ذكية سريعة الإيقاع والمقنعة، يتماهى الحدّ الفاصل بين الحق والباطل، بشكل كاف لنتمتع بقدرات "دان براون" الروائية الفائقة التي استطاع من خلالها أن يرسم وبصورة حية، المنطقة الرمادية بين الحرية الشخصية والأمن القومي.

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"ملائكة وشياطين" دان براون

نبذة عن الكتاب

يتم استدعاء روبرت لانغدون، وهو بروفسور شهير متخرج من جامعة هارفارد في مجال دراسة الرموز وتحليلها، إلى أحد مراكز الأبحاث السويسرية بهدف تفسير رمز سري كان قد سفع على صدر أحد الفيزيائيين الذي وقع ضحية جريمة قتل شنيعة ومروعة. ولكن ما سوف يكتشفه هذا الخبير أمر لا يمكن للعقل ...تصوره: ثأر قديم ومميت ضد الكنيسة الكاثوليكية من قبل منظمة خفية وقديمة تعرف بالطبقة المستنيرة. وفي محاولة يائسة لإنقاذ الفاتيكان من قنبلة موقوتة مدمرة، ينضم لانغدون إلى قوات روما ومعه العالمة الفاتنة والغامضة فيتوريا فيترا. ومعاً سوف ينطلقان في مطاردة مسعورة ومحفوفة بالمخاطر عبر السراديب والمقابر التحت أرضية الخطيرة والكاتدرائيات المقفرة وأكثر السراديب سرية على وجه الأرض... مخبأ الطبقة المستنيرة.

"ملائكة وشياطين" آخر مؤلفات دان براون مغامرة تحبس الأنفاس، تعيشها لحظة بلحظة... مشوقة، سريعة، وذات مستوى مرتفع من الذكاء". ومما لا شك فيه أن مؤلفها هو أحد أفضل وأذكى الروائيين العالميين وأشدهم نبوغاً... وتشهد له بذلك مؤلفاته العالمية الكثيرة والتي من أهمها "شيفرة دافنتشي" الرواية العالمية التي بيع منها حين صدورها أكثر من 8 ملايين نسخة في حينه. أما روايته هذه "ملائكة وشياطين" فقد ترجمت إلى أكثر من 50 لغة وبيعها منها أكثر من 16 مليون نسخة حتى الآن.

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"الرمز المفقود" دان براون

نبذة عن الرواية

يقدم الكاتب الأميركي "دان براون" لقرائه رواية مثيرة للاهتمام والجدل، استحوذت على اهتمام ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، تحت عنوان "الرمز المفقود".

تدور أحداث الرواية في الولايات المتحدة الأميركية، في عالم خفي لا نعرف عنه شيئاً، حيث يغوص الروائي في ذلك الواقع بما تهيأ له من قدرات ذاتية في ...السرد، وما توفر له من معلومات خاصة، فينقل لنا حركة ومسار شخصيات روايته حتى يخالها المرء صورة واقعية لما يحدث خلف الكواليس. فهل هي صورة لزمان ولى، أم أنه الحاضر الخفي على العيان، أراد دخوله من خلال شخصية بطل الرواية "روبرت لانغدون" الذي هيأه لدخول ذلك العالم وحفظ أسراره "أعضاء الأخوية" أو "حبل الجر"، "الذي هو رمز للمرتبة الأولى أو رباط المحبة الذي يجب أن يوحد الأخوية بأكملها"، سمَّاه "المبتدئ"، "بدأت رحلة المبتدئ حين دخوله خانة الهيكل الذي بعث في نفسه الرهبة، فقد بدا له المكان أشبه بمعبد من العالم القديم ولكن الحقيقة ما تزال أغرب. فهذا البناء الضخم، الواقع في 1733 الشارع السادس عشر شمال غرب واشنطن العاصمة، هو نسخة مطابقة لهيكل بُني قبل الميلاد؛ هيكل الملك موسولوس، الموسوليوم... مكان يؤخذ إليه المرء بعد الموت".

ولكن من هو "روبرت لانغدون" وما هي المهمة الموكلة إليه؟ هو أستاذ علم الرموز في جامعة هارفرد، يتم استدعاءه في اللحظة الأخيرة من قبل مجلس المؤسسة السميشونية لإلقاء محاضرة في مبنى الكابيتول والذي هو بمثابة مدينة تحت الأرض، "كان البناء مذهلاً وفوق سطحه، على ارتفاع ثلاثمئة قدم في الهواء تقريباً ينتصب تمثال برونزي للحرية محدقاً إلى الظلام وكأنه شبح حارس". ولكن، وبعد لحظات من وصوله، يتم اكتشاف شيء مثير للاضطراب في وسط قاعة الروتوندا، شيء تم تشفيره على نحو مروّع بخمسة رموز غامضة. عرف لانغدون أنها دعوة قديمة تقود مستلمها إلى حكمة باطنية سرية ضائعة. وحين يتعرض مُرشد لانغدون الموقّر، بيتر سولومون، المحسن والماسوني البارز، إلى الخطف، يدرك لانغدون أن أمله الوحيد في إنقاذ حياة صديقه هو قبول تلك الدعوة الغامضة، أياً يكن المكان الذي تقود إليه. سرعان ما تجرف الأحداث لانغدون خلف واجهة أهم مدينة تاريخية في أميركا، عبر الحجرات والهياكل والأنفاق السريّة الموجودة فيها. وكل ما هو مألوف يتحول إلى عالم غامض وسري لماضٍ مخبّأ ببراعة، بدا فيه أن الأسرار الماسونية والاكتشافات غير المسبوقة تقوده إلى حقيقة واحدة لا تصدّق.

رواية رائعة نُسجت خيوطها ببراعة بالأحداث التاريخية المحجوبة، والرموز الغامضة، والشيفرات المبهمة. "الرمز المفقود" قصة مشوقة وذكية، تفاجئ القارئ عند كل منعطف. وكما سيكتشف روبرت لانغدون، فما من شيء أكثر غرابة من تلك الأسرار الواضحة للعيان.

مكتبة البوابة: 8 أهم كتب للمؤلف الأمريكي دان براون

"حقيقة الخديعة" دان براون

نبذة عن الرواية

تدور أحداث رواية دان بروان "حقيقة الخديعة" التي فيها من الخيال الكثير، ولربما من الواقع أكثر، لأن في رمزياته ما يحيل السرديات إلى عالم الواقع عالم القتل والخديعة والسياسة الغامضة الأهداف...بعد أن اكتشف قمر اصطناعي جديد لناسا جسماً نادراً بصورة مدفوناً في أعماق المتجمد الشمالي، أعلنت وكالة الفضاء المتخبطة نصراً كانت تحتاجه بشدة... نصر ذو تضمينات عميقة بالنسبة لسياسة الفضاء الأمريكية والانتخابات الرئاسية القريبة. وفي هذا الوضع العصيب للمكتب الرئاسي، يرسل الرئيس محللة البيت الأبيض الاستخباراتية، راشيل سيكستون، إلى الحيد الجليدي في ميلني، وذلك للتأكد من مصداقية هذا الاكتشاف، مصحوبة بفريق من الخبراء، بما فيهم العالم الأكاديمي الساحر مايكل تولاند، تكتشف راشيل أمراً لا يمكن التفكير به: دليل قاطع على حيلة علمية بارعة-خديعة وقحة تهدد بإقحام العالم في جدال فظيع.

ولكن قبل أن تتمكن راشيل من الاتصال بالرئيس، تتعرض هي ومايكل تولاند إلى هجوم من قبل فريق مميت من السفاحين يخضع لسلطة سياسية غامضة.

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