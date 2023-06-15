البوابة - احتفاءً بمرور عام على افتتاحها وتحت شعار "عام من الثقافة في عالم بأكمله"، تنظم مكتبة محمد بن راشد ، السبت، الموافق 17 يونيو (حزيران) الجاري، سلسلة متنوعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والترفيهية وورش العمل الملائمة لكافة الفئات العمرية من زوّار المكتبة.

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بمرور عام على افتتاحها

مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد أحمد المر إنه عندما بدأت رحلة تأسيس مكتبة محمد بن راشد، كانت ولا تزال كلمات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نريد للمكتبة أن تكون بيتاً للحكمة يلتقي فيه الباحثون، ويبدع فيه الشباب، وتُصاغ فيه المعرفة"، تشكل نبراساً للقائمين على المكتية في سعيهم لخلق مركز ثقافي ينبض بالحياة ويعزز القراءة والمعرفة.

وتابع "بعد مرور عام على افتتاح المكتبة وانطلاقاً من هذه الرؤية، نفخر بالإنجازات التي حققناها ودورها الإيجابي والبنَّاء في الارتقاء بالمشهد والحراك الثقافي ونشر المعرفة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في المستقبل لتكون مكتبتنا نموذجاً متفرداً للجيل القادم من المكتبات، ومركزاً مجتمعياً وثقافياً لإثراء العقل والروح ومكاناً مثالياً للجميع يعكس الماضي بروح الحاضر والمستقبل، ويعبر عن قدرتنا على تحقيق التغيير والارتقاء بالمشهد الثقافي".

وأضاف عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد سالم المزروعي أنه على مدار عام حافل بالإنجازات والنجاحات، ساهمت مكتبة محمد بن راشد في دعم المشهد الثقافي والارتقاء بجميع مجالاته، وتحوّلت من مجرد مكتبة إلى مركز ثقافي مزدهر يمتلئ بالمعرفة والتفاعل الإبداعي، بفضل جهود فريق رائع ومتميز من الكوادر الإماراتية عمل بتفان وشغف لتحقيق رؤيتنا في تمكين المجتمع وتوفير فرص المعرفة للجميع.



أرقام وإحصائيات

نجحت مكتبة محمد بن راشد، على مدار عام، في تحقيق العديد من الإنجازات، التي ساهمت في الارتقاء بالمشهد الثقافي ودعم مجتمع المعرفة؛ حيث استقطبت ما يقارب نصف مليون زائر وعضو من مختلف الأعمار والجنسيات، للاطلاع على مرافقها وخدماتها ومكتباتها الفرعية المتخصصة، فيما وصل عدد الكتب المضافة خلال عام قرابة 120 ألف كتاب في مختلف التخصصات والمجالات.

وبلغ مجموع عناوين الكتب المطبوعة والرقمية أكثر من مليون عنوان، فيما وصل عدد العناوين والفيديوهات الموجودة في قاعدة البيانات أكثر من 21 مليون عنوان، بالإضافة إلى وصول عدد الكتب المطلوبة من الموقع والتطبيق إلى أكثر من 4400 كتاب، وأكثر من 620 ألف كتاب رقمي، إلى جانب 6 قواعد بيانات عالمية.

ونظّمت المكتبة، قرابة 200 فعالية لمختلف شرائح المجتمع في العديد من المجالات والتخصصات، من بينها فعاليات شهرية "أيام المكتبة" و"قهوة وكتاب"، كما استقبلت أكثر من 250 وفداً برئاسة كبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى الوفود المدرسية والجامعية.

كما وقعت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، العديد من الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات، وأهدت مجموعة من دور النشر والكتَّاب والمؤلفين والوفود الرسمية والقنصليات من داخل الدولة وخارجها، مكتبة محمد بن راشد أكثر من 100 ألف كتاب، في مجالات الأدب والعلوم الاجتماعية والعناوين الثقافية والترجمات، والعديد من المجالات والتخصصات الأخرى، بالإضافة إلى أكثر من 2200 إصدار نادر وقيّم، لتنضم إلى سلسلة مميزة ومتفردة من الكنوز المعرفية بأكثر من 70 لغة حول العالم.

فعاليات مميزة

وسيكون هناك فرصة كبيرة ومميزة لزوّار المكتبة الصغار، للانضمام والاحتفال مع المكتبة من خلال فعاليات وفقرات تفاعلية خصصّت لهم مثل: عرض مواهب الأطفال في الشعر وعزف البيانو.

وستتضمن احتفالية المكتبة، العديد من ورش عمل منها تعلم رسم الشخصيات، وصنع الأحواض الزجاجية، وإنتاج البودكاست، والتصوير بالآيفون، وفن إعادة التدوير، بالإضافة إلى عرض فيلم "كتاب الأدغال" الأصلي لـ ديزني، ورواية القصص، وأمسية الشعر العربي، وورشة ترميم الوثائق، وحفل لفرقة ناروكا.

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