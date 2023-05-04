البوابة - تنظم دار هن للنشر والتوزيع، مناقشة لمناقشة رواية " خبز على طاولة الخال ميلاد " للروائي محمد النعاس، في مقر الدار بالمعادي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، في تمام الساعة 7 مساءً.

وتناقش الرواية الناقدة الأدبية دكتورة ناهد راحيل، "مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بكلية الألسن، بجامعة عين شمس"، كما تدير النقاش هند سالم، مديرة دار هن للنشر والتوزيع.

مناقشة رواية " خبز على طاولة الخال ميلاد " لمحمد النعاس

عن الرواية

وهي رواية من تأليف الكاتب محمد النعاس، والذي فاز بجائزة البوكر لعام 2022، وتدور أحداث الرواية في مُجتمع قريته المُنغلق، حول شخص يدعى ميلاد الأسطى، الذي عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلاً بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب.

ويعيش ميلاد، أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خص المجتمع المرأة بها، فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت، وهكذا يقلبان الأدوار الاجتماعية، فيظل ميلاد مُغيباً على حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه بما يحدث حوله، وتتناول الرواية تعريفات مجتمع القرية المختلفة للرجولة، لكنها، تحتفظ بتعريف واحد للرجل الضد أو "اللارجل" الذي يكون ميلاد الأسطى رمزاً له.

كما تُدين الرواية، القوالب النمطية الجاهزة التي تحصر وظائف كل من المرأة والرجل في أطر مُحددة إذا تخطاها أحدهما تخطى الحد الذي سُطر له.

مناقشة رواية " خبز على طاولة الخال ميلاد " لمحمد النعاس

الروائي حمد النعاس

هو كاتب ليبي، كتب العديد من المقالات ونُشرت له الكثير من القصص والنصوص عدة مواقع ثقافية، ولديه مجموعة قصصية بعنوان "دم أزرق" من إصدار النّعاس وشركاءه للنشر عام 2019، ورواية "خبز على طاولة الخال ميلاد"، من إصدار دار رشم للنشر والتوزيع، عام 2021. ورواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" (2021) هي رواية النعّاس الأولى وكتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيماً في مدينة طرابلس الليبية، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، وكانت كتابة الرواية "حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون"، على حد تعبيره. ويعتبر النعّاس، ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي.

المصدر: الدستور

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