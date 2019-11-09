مناقشة رواية "كحل وحبهان" لعمر طاهر



تقيم مكتبة ستاربوكس، بمدينة نصر، ندوة لمناقشة رواية "كحل وحبهان" للكاتب والروائي عمر طاهر، وذلك في تمام السادسة من مساء يوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري، بمقر المكتبة بشارع الفريق محمد إبراهيم.

وفي الرواية، يكتشف عمر طاهر متعة استخدام الطعام والرائحة لكتابة قصة حياة رجل عادي، والمراهقة والحب والغربة والوحدة والزواج والأصدقاء والنجاح والفشل، هناك دائمًا طعم ورائحة كما يحكي بطل الرواية.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "فسدت شهيتي أنا الذي كنت أرى في الطعام ما بعد الطعام، لا يوجد ما هو أشهى من طعام استقر لفترة داخل فخارة في النار، تمامًا كالتجارب التي تسوي جاذبية الواحد على مهل، الفاكهة التي أعود بها من السوق لا ضامن لها، وهي غدَّارة مثل اختيارات الواحد العاطفية".

عمر طاهر من مواليد صعيد مصر في منتصف السبعينيات، صدرت له العديد من الكتب، من بينها: "كتاب المواصلات: حكايات شخصية لقتل الوقت"، و"صنايعية مصر: مشاهد من حياة بعض بناة مصر في العصر الحديث"، و"ألبومات عمر طاهر الساخرة"، و"أثر النبي: قصص قصيرة من وحي السيرة"، و"إذاعة الأغاني: سيرة شخصية للغناء"، وترجمة رواية "بالقرب من نهر بيدرا" لـ"باولو كويلو"، و"رصف مصر: ألبوم ساخر مصور"، و"طريق التوابل: قصص قصيرة"، و"الكلاب لا تأكل الشيكولاتة: حواديت برما"، و"شكلها باظت: ألبوم اجتماعى ساخر".

كما كتب للسينما عدة أفلام من بينها: "طير إنت"، و"يوم مالوش لأزمة"، و"كابتن مصر"، وأصدر عدة دواوين شعرية من بينها: "قهوة وشيكولاتة"، و"مشوار لحد الحيطة"، كتب أغنيات لكثيرين من بينهم: أصالة، ورامي صبرى، وأحمد عدوية، وكايروكي، وسعاد ماسي، وأحمد سعد، ومحمد عساف. قدم عدة برامج إذاعية.

وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل كاتب مقال عام 2015 في استفتاء مجلة الشباب، وحصل كتابه "إذاعة الأغاني" على جائزة أفضل كتاب 2015 في استفتاء المكتبات والقراء.