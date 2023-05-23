البوابة - أعلنت «منحة البدر » أسماء المُرَشحين للفوز في فئاتها الثلاث وهي السيرة النبوية، والمديح، والسيرة للأطفال واليافعين. وتقدم للمشاركة في المنحة التي تُنظم بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ما يزيد على 200 عمل من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.

" منحة البدر " تعلن أسماء المُرَشحين للفوز بجوائزها

أسماء المرشحين

وترشّحت في فئة السيرة النبوية: «هندسة الإنسان» ربا شعبان (فلسطين)، و«أنت النبي لا كذب» صهـباء بُندق (مصر)، و«منارة النبوة وعالمية الرسالة» عبدالباقي يوسف (سورية).

وفي فئة المديح النبوي، ترشّح كل من: «قبس من ذاكرة المنتهى» عبدالله علي العنزي (الكويت)، و«محاولة للتأويل» عبدالناصر عبدالمولى (مصر)، و«باب البقيع» ياسين العشاب (المغرب).

أما في فئة سيرة للأطفال واليافعين فترشّحت الأعمال: «في أثر الحبيب» الدكتورة بروين حبيب (البحرين)، و«اكتمل البدر» الدكتورة زكية محمد خالد (الإمارات)، و«رحلة مع الجد أبو المعارف» عبير صبحي عروقي (سورية).

وستُمنح الأعمال المرشحة في كل فرع ثلاثة أشهر لاستكمال مشروع الكتاب وتقديمه من أجل الحصول على المنحة النهائية في موعدٍ أقصاه 25 أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن الفائز في كل فئة خلال حفلٍ ينظم في مهرجان البدر في وقتٍ لاحقٍ هذا العام.

كما أعلنت المنحة عن تقديم جوائز تشجيعية لعملين إضافيين في كل فرع من فروع المنحة، وهي خارج الترشيح للمنحة الختامية، وحصل عليها في فرع السيرة النبوية «الرواية السيرية» الدكتور حسام الأحمد (كندا)، و«ثقافة محمد» فتحي الشرماني (اليمن).

أما في فرع المديح النبوي فحصل على الجائزة التشجيعية: «تراتيلُ المسار إليك» الكتورة آمنة حزمون (الجزائر)، و«في رحاب النور» غادة البدوي (سورية).

وفي فرع السيرة للأطفال اليافعين حصل عليها «حكايات الشمس والقمر» أحمد قرني محمد شحاتة (مصر)، و«قمر الأنوار بسيرة النبي المختار» محمد أحمد عبدالعزيز الزهيري (مصر).

يشار إلى أن اللجنة المنظمة كانت قد أطلقت «منحة البدر» فبراير الماضي، ضمن مبادرة البدر في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ التي تقدم نصف مليون درهم، بهدف تشجيع الكُتاب والموهوبين على المشاركة بإبداعاتهم الأدبيّة وتسليط الضوء على مناقب الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم وملامح سيرته النبوية الشريفة ومواقفها الخالدة في قوالب أدبية معبّرة.

استمرار تلقي طلبات الترشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة



