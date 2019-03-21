"مشكلة سبينوزا"، للكاتب إرفين د. يالوم

صدر عن منشورات الجمل للنشر، ترجمة عربية لرواية بعنوان "مشكلة سبينوزا"، للكاتب إرفين د. يالوم، ونقله إلى اللغة العربية، المترجم خالد الجبيلى.

وفى رواية "مشكلة سبينوزا"، يمزج إرفين د. يالوم، الواقع بالخيال ليحبك دراما نفسية – فلسفية رائعة. وتسير قصة المفكر باروخ سبينوزا الذى عاش فى القرن السابع عشر، والذى أدت فلسفته إلى نبذه وإقصائه من الطائفة اليهودية، جنبا إلى جنب مع قصة صعود وسقوط المنظر النازى، ألفريد روزنبرغ، الذى أمر فرقته بنهب محتويات مكتبة سبينوزا القديمة بهدف التوصل إلى حل لمشكلة سبينوزا.