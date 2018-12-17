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اليوم العالمي للغة العربية في الـ 18 من ديسمبر الجاري

اليوم العالمي للغة العربية في الـ 18 من ديسمبر الجاري
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