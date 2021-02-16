من هو الأديب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة؟

كاتب روائي ومسلسلات وأفلام ومسرحيات مصري، وأحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو في الدراما المصرية والعربية، وتعتبر أعماله التلفزيونية الأهم والأكثر متابعة في مصر والعالم العربي.

حصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس عام 1962. عمل بعد تخرجه أخصائيًا اجتماعيًا في مؤسسة لرعاية الأحداث، ثم عمل مدرسًا في مدرسة بمحافظة أسيوط وذلك بالفترة من عام 1963 إلى عام 1964، ثم انتقل للعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان محافظة كفر الشيخ وذلك بالفترة من عام 1964 إلى عام 1966[، انتقل بعدها للعمل كأخصائي اجتماعي في رعاية الشباب بجامعة الأزهر وذلك من عام 1966 إلى عام 1982 عندما قدم استقالته ليتفرغ للكتابة والتأليف.

أعمال خالدة

تميز عكاشة تحديداً في الكتابة التلفزيونية؛ إذ كتب مسلسله الأول عام 1976 حمل عنوان «الإنسان والحقيقة» متنقلاً خلال سنوات حياته لكتابة العديد من المسلسلات، أما أشهر أعماله فقد كانت «الشهد والدموع، أبو العلا البشري، ليالي الحلمية، أنا وأنت وبابا في المشمش، ضمير أبلة حكمت، زيزينيا، أميرة في عابدين، المصراوية» ، أما السينما فكانت أعماله فيها محدودة؛ .ومن أعماله خارج الدنيا، مجموعة قصصية صدرت عام 1967، أحلام في برج بابل، رواية صدرت عام 1973، مقاطع من أغنية قديمة، مجموعة قصصية صدرت عام 1985

وفاته

توفى المخرج أسامة أنور عكاشة صباح الجمعة في الثامن والعشرين من مايو، وذلك عن عمر ناهز الـ 69 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً رصيداً فنياً في وجدان المصريين والعرب