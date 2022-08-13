من هو سلمان رشدي ، ولماذا تعرض لمحاولة اغتيال؟ أثار تعرض الكاتب والروائي البريطاني من أصول هندية سلمان رشدي إلى هجوم بالسكين على خشبة المسرح في حفل أقيم في نيويورك يوم أمس العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت بالمعتدي لمحاولة قتله علناً. ووفقاً لأحدث التقارير عن حالته فقد يعاني رشدي الذي تعرض لطعنة في رقبته وأجزاء متفرقة من جسمه من خسارة لاحد عينه بالإضافة الى تلف في الكبد وأعصاب يده.

من هو سلمان رشدي ، ولماذا تعرض لمحاولة اغتيال؟

من هو سلمان رشدي؟

سير أحمد سلمان رشدي 75 عاماً، مؤلف يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول هندية. تلقى رشدي ، الذي كان والده رجل أعمال مسلمًا في الهند ، تعليمه في مدرسة الرجبي وجامعة كامبريدج ، حيث حصل على درجة الماجستير عام 1968. عمل في السبعينيات في مدينة لندن كمؤلف إعلانات. وأصدر أول رواية له تحمل اسم ، Grimus ، في عام 1975. ولاقت رواية رشدي التالية ، أطفال منتصف الليل (1981) ، حكاية عن الهند الحديثة ، نجاحًا نقديًا وشعبيًا غير متوقع أكسبته شهرة دولية. تم إصدار فيلم مقتبس منها ، والذي قام بصياغة السيناريو له، عام 2012.

حاز رشدي على جائزة بوكر البريطانية. وكتب 14 رواية ، منها رواية "العار" (1983) ، المستندة إلى السياسة المعاصرة في باكستان، لكن رواية رشدي الرابعة ، "آيات شيطانية" ، لاقت قبولًا مختلفًا. حيث تصور بعض المغامرات في هذا الكتاب شخصية على غرار النبي محمد وتصور كلاً من هو ونسخه للقرآن بطريقة أثارت انتقادات من قادة الجالية المسلمة في بريطانيا بعد نشر الرواية في صيف عام 1988. وقد استنكروا الرواية ووصفوها بالكذب والخروج عن الدين. وامتدت المظاهرات العامة ضد الكتاب إلى باكستان في يناير 1989. وفي 14 فبراير ، أدان الزعيم الروحي لإيران، آية الله روح الله الخميني الكتاب علنًا وأصدر فتوى (رأي قانوني) ضد رشدي ؛ وعرض مكافأة على كل من سيقوم بإعدامه.

في عام 2007 ، حصل رشدي على وسام فارس لخدماته في مجال الأدب. وهو يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2000.

من هو سلمان رشدي ، ولماذا تعرض لمحاولة اغتيال؟

تهديدات بالقتل

حازت الآيات الشيطانية - المستوحاة جزئياً من حياة النبي محمد ، على إشادة النقاد في المملكة المتحدة وفازت بجائزة ويتبريد لرواية العام 1988. ومع ذلك ، فقد تسببت أيضًا في جدل كبير حيث اتهم بعض المسلمين النص بالتجديف والاستهزاء بالإسلام. أشعلت سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء المملكة المتحدة حضرها الآلاف من المسلمين البريطانيين ، اشتمل الكثير منها على حرق الكتاب علنًا.

بعد عام ، حظر الزعيم الإيراني الراحل آية الله روح الله الخميني الكتاب في إيران ، وأصدر فتوى تدعو إلى قتل رشدي.

وجاء في النص: " أعلم كل المسلمين المتعصبين في العالم أن مؤلف كتاب الآيات الشيطانية - الذي جمع وطبع ونشر ما يسيء الى الإسلام والنبي والقرآن - وكل من له علاقة بالآيات الشيطانية من نشر وتوزيع وكانوا على علم بمحتواها ، بالحكم عليهم بالإعدام."

وأدعو جميع المسلمين المتعصبين إلى إعدامهم بسرعة ، أينما وجدوا ، حتى لا يجرؤ أحد على إهانة مقدسات المسلمين. و من قتل على هذا الطريق فهو شهيد ".

بعد المرسوم ، اختبأ رشدي وبدأ في استخدام الاسم المستعار جوزيف أنتون. تم وضعه تحت حماية الحكومة البريطانية التي احتفظت بحارس أمن مسلح يرافق الكاتب من عام 1989 حتى عام 2002 ، بعد عامين من انتقاله إلى نيويورك.

وقد رفعت الحكومة الإيرانية الفتوى في وقت لاحق ، لكن على مدار العقد الماضي ، وضعت مؤسسة 15 خرداد ، وهي منظمة شبه دينية مقرها في إيران ، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار على رأسه.

من هو سلمان رشدي ، ولماذا تعرض لمحاولة اغتيال؟

أحدث أعماله

كتب رشدي أكثر من عشرة كتب منذ عام 1981 ، عندما صعد إلى الشهرة لأول مرة بعد نشر كتابه الحائز على جائزة بوكر "أطفال منتصف الليل".

في حين أن العديد من كتب رشدي لها موضوعات سحرية أو سريالية ، فقد نشر أيضًا أربعة أعمال غير خيالية ، بما في ذلك مذكرات وكتاب مقالات.

صدر أحدث كتاب له بعنوان "Quichotte" في عام 2019 ويركز حول بائع مهووس بالتلفزيون يقع في حب نجمة تلفزيونية. ومن المقرر أن يصدر رواية أخرى بعنوان "مدينة النصر" في عام 2023.

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