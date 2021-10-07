مهرجان الأردن للإعلام العربي يختتم أعماله اختتم قبل يوم أمس مهرجان الأردن للإعلام العربي دورته الرابعة «دورة القدس» فعالياته في العاصمة عمان المملكة الأردنية الهاشمية. التي بدأت في 3 أكتوبر، في المملكة الأردنية الهاشمية العاصمة عمان، وذلك تحت رعاية وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين، مندوباً عن رئيس الوزراء الأردني بشير الخصاونة.

مهرجان الأردن للإعلام العربي يختتم أعماله



تكريم الفنان المصري هاني شاكر

وشهد حفل الختام تكريم عدد من المؤسسات الإعلامية العربية المتخصصة في الدراما والبرامج الإخبارية الحوارية والتقارير الاجتماعية الصحفية. كما كرمت مجموعة من الجامعات التي ساهمت في أعمال إبداعية ممثلة بأفلام وثائقية، سردت حكايات خاصة لفلسطين وعاصمتها القدس. ونالت المؤسسات الإعلامية الفلسطينية 3 جوائز منها برنامج «ملف اليوم» الذي يبث على شاشة التلفزيون الفلسطيني الذي حصد الجائزة الفضية، عن فئة البرامج الحوارية. وحصل برنامج «مع المسؤول» الذي يبث عبر إذاعة صوت فلسطين على الجائزة الفضية عن فئة البرامج الإذاعية.



وقدم المهرجان تكريماً خاصاً للنجم المصري هاني شاكر عن أعماله الفنية ومسيرته الإبداعية، فيما كرّم وزير الإعلام العماني السابق عبدالمنعم منصور، كما كرّمت النجمة الأردنية زين عوض، عبير عيسى، المطرب قاسم السلطان، الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف، المطربة كارين نوالي، منذر رياحنة، خالد زكي، المخرجة الفلسطينية لينا العبد، صفاء سلطان.



ومنذ اليوم الأول لانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان. شهد عدداً كبيراً من الندوات التي ناقشت القضية المحورية في المهرجان «القدس»، وكانت محاورها خاصة بالمدينة المقدسية الراسخة في الوجدان العربي. إضافة إلى عروض قدمها التلفزيون الأردني والتلفزيون الفلسطيني. وأمسيات فنية ثقافية تغنت بالموروث الفلسطيني الشعبي. كما عقدت جلسات تم فيها تبادل الخبرات ولقاء الفنانين لبعضهم من دول مختلفة، أثمرت عن أفكار فنية درامية وسينمائية ستقدم الفترة المقبلة، عبر إنتاج مشترك.

وعلى أنغام حنجرة أمير الغناء هاني شاكر، استمتع الحضور بوصلة غنائية فنية. أسعدت قلوب جمهوره من كل أرجاء الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي الذين تغنوا معه. كما قدمت المطربة الأردنية زين عوض وصلة غنائية أردنية أصيلة ترحيباً بضيوف حفل الختام.



يذكر أن مهرجان الأردن للإعلام العربي يهدف في كل دوراته إلى تطوير قدرات التأثير الإعلامي، مرتكزاً على تحولات مهمة تمت عبر هذه الصناعة التي اتسعت مساحتها وتنوعت واستفادت من التطور التكنولوجي عبر الإنجاز العلمي وتفوق الإنسان.

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