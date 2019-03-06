انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل 17 أبريل

مهرجان الشارقة القرائي للطفل

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق الدورة الـ 11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، خلال الفترة من 17 وحتى 27 أبريل المقبل بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة.

ويستضيف المهرجان هذا العام نخبة من الأدباء المتخصصين في مجال أدب الطفل، ممن ساهمت أعمالهم في إثراء المكتبات العربية بالمعارف والخبرات اللازمة لتقوية مدارك الأجيال الجديدة، إلى جانب أسماء مختارة من الفنانين والمدربين المتخصصين في تقديم ورش العمل التدريبية والتوعوية للأطفال.

وعن هذا الإعلان أشار سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل استطاع، وعلى امتداد 11 دورة، أن يقود معارف الأطفال واليافعين نحو مجالات وأفكار جديدة ومتقدمة، من خلال ما يقدمه من خبرات تثري مخزونهم المعرفي بالكثير من الخيارات العلمية والفنيّة والتقنية.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل يعبر عن رؤية واسعة تتبناها الشارقة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ يسعى المهرجان إلى بناء جيل من القراء القادرين على الوصول إلى منافذ المعرفة وتطوير مهارتهم الإبداعية، وفي الوقت نفسه تشكيل خطاب إنساني واعٍ في حوارهم مع مختلف أقرانهم من مختلف ثقافات العالم، وهو ما يجعل المهرجان ركيزة أساسية في مسيرة النهوض بالمجتمع كاملاً، ويجعله واحداً من الجهود التي نحصد اليوم نتائجها بعقول أطفال فذة ومبتكرة وواعية، وهو كذلك ما يضعنا عاماً تلو آخر أمام مستقبل جيل كامل نشأ على علاقة وثيقة بالكتاب والمعرفة.