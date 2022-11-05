مهرجان الشيخ زايد ينطلق في 18 نوفمبر/تشرين الثاني يشهد مهرجان الشيخ زايد 2022-2023 الذي ينطلق في منطقة الوثبة بأبوظبي، 4 آلاف فعالية و750 عرضا جماهيريا.

مهرجان الشيخ زايد ينطلق في 18 نوفمبر/تشرين الثاني

750 عرضاً جماهيرياً

ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبمتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد أن فعاليات المهرجان خلال الدورة الجديدة تزيد على 4000 فعالية، إضافة إلى نحو 750 عرضاً جماهيرياً على مدار 120 يوماً من التشويق، حيث يختتم المهرجان فعالياته في 18 مارس/آذار 2023، تحت شعار "الإمارات ملتقى الحضارات".

وأوضحت اللجنة أن المهرجان سيواصل في نسخته الحالية التركيز على تقديم رسالته الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على التراث الوطني، وتأكيد عمق الحضارة الإماراتية، ونقلها للأجيال القادمة، فضلاً عن دوره في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.

مهرجان الشيخ زايد ينطلق في 18 نوفمبر/تشرين الثاني

النسخة الجديدة

وتحظى النسخة الجديدة من المهرجان بقائمة ثرية من الفعاليات والعروض الترفيهية الكبرى التي تتنوع بين التراثيّة والثقافية والرياضية، كما تتضمن فعاليات المهرجان مسيرة الاتحاد واحتفالات اليوم الوطني، واحتفالات رأس السنة، إلى جانب المسيرات العالمية، ومنافسات "الوثبة كاستم شو"، وغيرها من الفعاليات التي تناسب كافة أفراد العائلة.

ويحرص مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات، وإظهار ثراء تقاليدها، وإبراز مدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي المقايس قادر على استقطاب مواطني الدولة ودول العالم والمقيمين والسياح والزائرين.

ودأبت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان سنوياً على تقديم أنشطة جديدة تعزز مكانة المهرجان كأحد أفضل أحداث العام الثقافية والتراثية الأصيلة التي تعبر عن هوية الإمارات، حيث يحمل المهرجان اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عرفاناً بدوره المحوري في الحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، واستكمالاً لمسيرته الشاملة في بناء الإنسان على القيم الأصيلة ونقلها للأجيال.

ويحظى زوار المهرجان ببرنامج يومي حافل بألوان الإبداع والترفيه والثقافة والتراث المعبر عن الإرث الحضاري للإمارات والعديد من شعوب العالم وثقافاته، إلى جانب لآلئ التراث والفولكلور الشعبي الإماراتي وفعاليات ترفيهية وعائلية تقدّم إلى الجماهير من كل الجنسيات على مدى أيام المهرجان.

المصدر:

https://al-ain.com/

https://zayedfestival.ae/

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