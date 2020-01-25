تعتبر المهرجانات المسرحية من أهم النوافذ الفنية المتاحة لفرق الهواة المستقلين الذين يتحملون أعباء انتاج أعمالهم الفنية بالتمويل الذاتى ، ويعتبر مهرجان مفيولا المسرحى للمونودراما والديودراما هو المهرجان الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يجمع بين هذين الشكلين المسرحيين (المونودراما- الديودراما) فى مسابقة واحدة .

وتبدأ فعاليات المهرجان على مسرح رومانس يوم الاثنين 27 يناير 2020 فى دورته الثانية المهداة إلى روح الممثل الكبير الفنان / خالد صالح . ورئيس شرف المهرجان الفنان الكبير / أحمد صيام .

تكونت لجنة المشاهدة من المخرج والناقد / أيمن غالى ، الدراماتورج والممثل والمخرج / ياسر ابوالعينين ، المخرج / طارق حمدى ، هذا وقد رشحت اللجنة أحد عشر عرضا مسرحيا من إجمالى 25 عرض مسرحى تقدموا للمشاركة وهى - وقت إضافى - فات الميعاد – مسافر ليل – عازف القبور – ليلة برد – تراجيديا دلارتى – البلياتشو – دنيا – أغنية الوداع – الخروج من المرايا – بالإضافة إلى العرض الليبى (بكاء الموناليزا) .

هذا وقد عقدت لجنة التحكيم المكونة من كل من د. أسامة فوزي ، د. مصطفي التهامي ، د. رنا عبد القوي . إجتماعها الأول باستوديو وسط البلد (مؤسس المهرجان) لوضع المعايير الفنية وآليات عمل اللجنة بالتنسيق مع إدارة المهرجان المكونة من الأستاذ / أحمد أمين (رئيس المهرجان) ، والفنانة / أميره جابر ( نائب مدير المهرجان)

هذا وتنتهى فعاليات المهرجان يوم الأربعاء 29 يناير بحفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم إسم الفنان الراحل / خالد صالح ، بحضور الفنان / أحمد خالد صالح ، وحضور عضو مجلس الشعب النائب / يسرى الأسيوطى ولفيف من الفنانين والنجوم المسرحيين .