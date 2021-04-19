"ميزان سورة القدر في سورة القدر" لعبدالمنعم طواف

لم يَتِم التوصُّل بعدُ إلى موعد ليلة القدر، لقد أخفى الله تعالى ليلة القدر، من أجل غاية وحكمة لا يعلمها إلا هو...

بعد تَدبر سورة القدر من الناحية العددية، تبين أن القرآن الكريم فيه إعجاز عددي متطور، وأنه من عند الله تعالى، وميزان سورة القدر هو دليل على عظمة الله تعالى.

فالله عز وجل رتّب حروف السورة لتنسجم مع المعنى، وفي نفس الوقت لتنسجم مع الميزان العددي، بمعنى أن كل حرف في السورة يجيب عن ليلة القدر، ولم يأت ذلك بالصدفة.

هذا الكتاب يعرض أحد أسرار القرآن الكريم وهو علم الميزان، وبواسطة هذا الميزان سنحدد ليلة القدر بطريقة علمية وهي لغة الأرقام، وسوف نكتشف أن الله تعالى أخفى ليلة القدر في سورة القدر بشكل عجيب.

يعتمد الكتاب على أساليب رياضية تقليدية، كما استخدمت الجداول لتسهل عملية الاستدلال، وستكون لغتنا في الإقناع هي لغة الأرقام، ويشتمل على العديد من الإشارات والأدلة الرقمية تخص ليلة القدر، وسنعرض فيه العديد من التوازنات العددية.

ولذلك، نوصي بالكتاب لكل من يريد الدراسة والبحث في ميزان القرآن الكريم.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام