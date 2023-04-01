البوابة - حققت الكاتبة الجزائرية سارة ريفنس مبيعات قياسية من كتابها " الرهينة " ، وتجاوزت كل التوقعات حتى انه مبيعاتها تجاوزت حتى اليوم أكثر من 3.5 ملايين يورو، متجاوزة كتاب «سبير»، للأمير هاري، وتجاوز عدد القراءات للجزء الأول من الرواية باللغة الفرنسية وحدها 9 ملايين قراءة على منصة «WATTPAD» المخصصة لنشر الكتب، بينما حقق الجزء الثاني منها 8 ملايين قراءة.

نجاح باهر لرواية "الرهينة" للكاتبة الجزائرية سارة ريفانس

مليون نسخة

هذا النجاح الباهر لرواية «الرهينة» بجزأيها الأول والثاني، جعل دور النشر الفرنسية تتسابق لطبع الرواية على الرغم من أنها متاحة مجانا على الإنترنت. إلا أن هذا لم يمنع النسخة الورقية للرواية من مواصلة تحقيق الأرقام المذهلة، حيث بيعت 350 ألف نسخة من الجزء الأول وتم طبع ما يزيد عن مليون نسخة من الجزء الثاني نهاية يناير الثاني الماضي. وتُرجمت إلى 9 لغات، متخطية مبيعات كتاب «سبير (الاحتياطي) للأمير هاري.

عن رواية "الرهينة"

تروي "الرهينة" قصة حب سوداء بين الشابة إيلا التي وقعت رهينة عصابة إجرامية خطيرة اسمها سكوت وشاب يدعى أشير. وأصدرت رواية الرهينة للكاتبة الجزائرية سارة ريفانس وهو اسمها المستعار، 3 روايات باللغة الفرنسية، تصدرت جميعها قائمة الكتب الأكثر مبيعا ومواقع بيع الكتب الإلكترونية في فرنسا، حتى لقّبتها الصحافة الفرنسية بـالظاهرة. وصنعت الروائية الجزائرية الحدث بفضل كتبها، التي حققت أرقاما كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية، حيث أضحت في وقت وجيز جدا من بين أكثر الكتاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ.

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