البوابة - قد يكون بيرس بروسنان قد أمضى عقودًا عديدة من النجاح كممثل يلعب أدوارا مهمة فى السينما، ولكن هناك دور واحد احتفظ به لنفسه إلى حد كبير، حتى الآن فهو فنان تشكيلى حيث يقول نجم Goldeneye إن إلهام ودعم عائلته المتماسكة ساعده في مساره الإبداعي الأقل شهرة، وهو الفن التشكيلى.

نجم جيمس بوند بيرس بروسنان يقيم أول معرض فني

بيرس بروسنان

وبالتزامن مع عيد ميلاده السبعين كشف الممثل الأيرلندي عن جانب إبداعي مختلف تمامًا في المعرض الفردي الأول لأعماله الفنية الذى انطلق فى 16 مايو ويستمر حتى 21 مايو "So Many Dreams"، وهي مجموعة منسقة من اللوحات والرسومات والشاشات الحريرية وإبداعات أخرى لفنان عمل على لوحاته طوال 36 عاما.

ويرى الممثل الشهير وفقا لمجلة بيبول الأمريكية أن استكشاف التعبير الفني على القماش بالنسبة له كان طموحًا مرضيًا تمامًا مثل أي من أعماله أمام الكاميرا.

كما يقول بيرس بروسنان عن المعرض الذي يُعرض في معرض فني منبثق في شارع La Brea Boulevard في لوس أنجلوس حتى 21 مايو: "إنه معرض استيعادي" ، لدى رحلة طويلة مع الرسم، وضعت رسوماتى في المخزن لكنها صارت أكثر نضجًا وأكثر أهمية في حياتي مع تقدمي في السن وبحلول عيد ميلادي الذي 70 عامًا قررت إقامة معرض لتجميع كل ذلك ".

في الليلة الافتتاحية للمعرض التي سلطت الضوء على لوحات بروسنان المشرقة والجريئة المميزة في كل شيء بدءًا من اللوحات التى تجسد الأعمال التمثيلية بما في ذلك لوحات عن بوب ديلان وبابلو بيكاسو وبروسنان نفسه إلى التعبيرات التجريدية الخيالية ، ظهرت زوجة الممثل كيلي شاي بروسنان وابنهما الأكبر ديلان بروسنان لدعم بدايته في المعرض حتى أن كيلي كانت سعيدة بالإشارة إلى بعض أعمالها المفضلة بما في ذلك تلك التي كانت هدية من زوجها في عيد الحب.

نبذة عن بيرس بروسنان

بيرس بريندان بروسنان من مواليد 16 مايو 1953 هو ممثل ومنتج أفلام أيرلندي. اشتهر بكونه خامس ممثل يلعب دور العميل السري جيمس بوند في سلسلة أفلام بوند ، حيث قام ببطولة أربعة أفلام من عام 1995 إلى عام 2002 (العين الذهبية ، Tomorrow Never Dies ، The World Is Not Enough and Die Another Day) وفي ألعاب فيديو متعددة . كما لعب دور البطولة في المسلسل الأمريكي "ريمنجتون ستيل".

المصدر: piercebrosnan.com/artist اليوم السابع ويكيبيديا

