نظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ندوة لمناقشة الترجمات الصادرة عن «كلمة» في مجال الفضاء، وتلك المترجمة عن اللغة الروسية، وذلك ضمن برنامج ثقافي من إعداد نادي «كلمة» للقراءة خلال معرض موسكو الدولي للكتاب المقام حاليًا في العاصمة الروسية.

شارك في الندوة كل من المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، عبدالله ماجد آل على، وأخصائي حقوق الملكية الفكرية بالدائرة، ماثيو اليوت ونتاليا ايخفالد مديرة تنفيذية بدار النشر الروسية كومباس جايد، ومسئول العلاقات العامة والخارجية بالدار، إيجور جريزوك بحسب بيان صحفي.

وأدار الندوة الكاتب محمد حسن المرزوقي، الذي أشار في تقديمه إلى أن هذه الندوة تأتي قبل أقل من 20 يومًا من احتفال الإمارات بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، وهو حدث نوعي، غير أن اهتمام دولة الإمارات بالفضاء ليس وليد اللحظة فهو يعود إلى عقود مضت، عندما التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الستينيات من القرن الماضي بوفد من وكالة ناسا للفضاء التي كانت ترسل علمائها إلى المركبة “أبوللو”، وهذا الاهتمام بالفضاء انعكس على مختلف أوجه الحياة في الإمارات، بما فيها قطاع النشر.