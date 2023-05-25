نزار قباني جمع الأمل والآلم في حب الوطن - أبرز قصائده الوطنية

ولد الشاعر والدبلوماسي البارز نزار قباني في دمشق في 21 مارس 1923، وتوفي يوم 30 أبريل 1998. يتميز بأسلوبه الراقي والعاطفي في الكتابة، وقد امتازت قصائده بالوطنية والحب والثورة والهوية العربية.

ينتمي قباني الى أسرة عربية دمشقية عريقة. ويُعتبر واحدًا من أبرز الشعراء العرب في القرن العشرين.

تعد قصائد نزار قباني الوطنية جزءًا هامًا من إرثه الشعري. كان يعبر فيها عن حبه العميق لوطنه الأم، سوريا، وعن شغفه بالحرية والاستقلال. تناول قباني في قصائده قضايا الوطن والشعب والهوية الوطنية بشكل مؤثر وعاطفي.

أبرز قصائد نزار قباني الوطنية

قصيدة "متى يعلنون وفاة العرب"

في هذه القصيدة، يعبر نزار قباني عن رغبته في رؤية الشعوب العربية تتحد وتنهض، وأن تعيش في حرية واستقلالية. تتناول القصيدة قضايا الوحدة العربية وأهمية التحرر من الاستعمار وتطلعات الشعوب نحو المستقبل.

أنا منذ خمسين عاما

أراقبُ حال العرب

وهم يرعدون ولا يمُطرون

وهم يدخلون الحروب ولا يخرجون

وهم يعلِكون جلود البلاغة علكا

ولا يهضمون

قصيدة "القدس"

تعتبر هذه القصيدة واحدة من أشهر قصائد الشاعر السوري، وتُعتبر تعبيرًا عميقًا لحبه وانتمائه لمدينة القدس، عاصمة فلسطين. تعد رسالة تضامن ودعم للشعب الفلسطيني، وتعكس رغبة الشاعر في استعادة هوية القدس وتأكيد أهميتها الثقافية والدينية.

بكيت.. حتى انتهت الدموع

صليت.. حتى ذابت الشموع

ركعت.. حتى ملني الركوع

سألت عن محمد، فيك وعن يسوع

يا قدس، يا مدينة تفوح أنبياء

قصيدة "بلادي"

يعبّر نزار قباني ، من خلال "بلادي" عن عشقه العميق لوطنه سوريا ويتغنى بتراثها وثقافتها بحيث يعرض صورًا رومانسية للمناظر الطبيعية والتراث العريق في سوريا.

في حضن السواقي موطنه

حدودنا بالياسمين

والندى محصنه

ووردنا مفتحٌ

كالفكر الملونه ..



"القصيدة الدمشقية"

تعتبر هذه القصيدة من أعمال نزار قباني التي تجسد الحب والانتماء لمدينة دمشق، العاصمة السورية، وتصف ببراعة جمالها وتراثها الثقافي. تتميز القصيدة الدمشقية بأسلوبها الشاعري المؤثر واختيار الكلمات الجميلة التي تعزز الجمال والروعة الذي يراه الشاعر في مدينته الحبيبة.

هذي دمشقُ وهذي الكأسُ والرّاحُ

إنّي أحبُّ وبعـضُ الحـبِّ ذبّاحُ

أنا الدمشقيُّ لو شرّحتمُ جسدي

لسـالَ منهُ عناقيـدٌ وتفـّاحُ

نزار قباني يجمع الآلم والأمل معا

تتميز قصائد نزار قباني الوطنية بالتعبير عن الألم والأمل في آن واحد. كان يسعى من خلالها لإحياء روح الوطنية والتحرر، ولنشر رسالة السلام والتضامن بين الشعوب. قدم قباني رؤية فريدة وشاعرية للوطن والهوية العربية، وأثرى الأدب العربي بإسهاماته المميزة.