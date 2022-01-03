نصائح للطلاب مع عودة التعليم عن بعد

مع انتشار متحور اوميكرون الذي يعد أكثر انتشارًا من بين جميع متحورات كورونا أعلنت الكثير من الدول حول العالم عن عودة التعليم عن بعد في مدارسها، ويعتبر التعليم عن بعد أصعب وأقل متعة من التعليم الوجاهي في المدارس

وبهذا المقال نقدم لك عزيزي الطالب مجموعة طرق من أجل تعزيز الدراسة عن بعد:

اختار الطريقة التي تناسب شخصيتك من أجل الدراسة:

لا تتناسب طريقة معينة مع كل الأشخاص فهناك الكثير، فلكل شخص طريقة معينة له من أجل وصول المعلومة له، كل ما عليك اختيار الطريقة المناسبة سواء من خلال الطريقة البصرية "الفيديوهات" أو السماعية "تسجيلات"

اختار المكان والزمان المناسب لك للدراسة

لا تهمل ابدا بعض التفاصيل الخاصة بالدراسة مثل المكان، فلا يمكن أن تدرس مثلًا في المطبخ أو بين العائلة، يجب أن تخصص مكان مناسب للدراسة من حيث الاضاءة والصوت، كما يجب عليك اختيار الوقت المناسب

لا تهمل تدوين الملاحظات

من الأمور الأساسية والمهمة للدراسة هي تدوين الملاحظات بشكل أساسي، فهذه العملية تساعدك على التركيز والعودة للمعلومة في حال نسيتها

راجع الملاحظات والعمل على استذكارها

كتابة الملاحظات ليس فقط من أجل المتعة أو توثيق المعلومات هو طريقتك بعد الدروس من أجل قراءتها أكثر من مرة وإعادة استذكارها بشكل مستمر

ابتعد عن الأمور المشتتة

من الضروري جدًا أن توفر لنفسك المكان المناسب للدراسة بعيدًا عن العائلة حتى لا تشعر بالتشتت، كما يجب عليك أن تبتعد عن هاتفك الخلوي ولا تشغل نفسك بالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الدرس حتى لا تشعر بالتشتت

أخذ فترات من الراحة

يجب عليك أن تأخذ بين فترة واخرى قسط من الراحة، تذكر أنك في المدرسة قد تخوض حوار مع زميل، ولا يعني أنك في المنزل انك في راحة فيجب عليك اراحة ذهنك.