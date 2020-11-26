نفاذ رواية "النبيذة" للرواية العراقية إنعام كجه جى من معرض الاوبرا

أصدر مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، طبعة مصرية من رواية "النبيذة" للرواية العراقية الكبيرة أنعام كجه جى، ضمن سلسلة روائع الأدب، والصادرة فى طبعتها الأولى في العام 2017 عن دار الجديد في بيروت



النبيذة رواية للروائية العراقية إنعام كجه جى، صدرت الرواية لأوّل مرة فى بيروت عام 2017، ودخلت فى القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2019، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية"، وتروى الرواية حكاية تغوص في تاريخ العراق الحديث، عن الصحافية "تاج الملوك عبد المجيد" التي عاصرت الحقبة الملكية العراقية، وهى صاحبة أول مجلة فى بغداد، وتتورط تاج الملوك فى نشاط وطنى ضد الحكومة، وتسافر للعمل فى إذاعة كراتشى العربية مع زميلها الفلسطيني، ويشتعل الحب بينهما، قبل أن يفترقا قسرًا.



وفى حين تنتقل البطلة إلى باريس وتتزوج، فإن حبيبها الفلسطيني منصور البادي يصبح مستشارًا لرئيس فنزويلا هوغو شافيز. الشخصية الثالثة هي وديان الملاح، غازفة كمنجة شابة في الفرقة السمفونية العراقية التي تتعرض لاعتداء من ابن الرئيس؛ فتفقد سمعها وتهرب إلى باريس للعلاج. تتعرف على تاج الملوك التي تحتضنها وتقوم بينهما صداقة قوية رغم فارق السن، يجمعهما الانتماء إلى وطن نبذهما، دونما ذنب.



وبعد ساعات قليلة من صدور الرواية عن سلسلة روائع الأدب، أصبحت متاحة للجمهور في معرض الأوبرا الأول للكتاب، نفذت طبعة كاملة منها، وتخوف البعض من أن تكون نفذت تماما.



"النبيذة" رواية إنعام كجه جي عن همّ عراقيّ مقيم

فوز رواية “شمس بيضاء باردة” للروائية الأردنية كفى الزعبي بجائزة البوكر العربية الموازية

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام