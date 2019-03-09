تحويل رواية "مئة عام من العزلة" للمؤلف الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز الى مسلسل

حصلت شبكة "نتفليكس" للبث التدفقي على حقوق تحويل رواية "مئة عام من العزلة" للمؤلف الحائز على جائزة نوبل غابرييل غارسيا ماركيز، إلى مسلسل تلفزيوني باللغة الإسبانية.

وقالت "تفليكس" في بيان إن ابنَي الكاتب الكولومبي الراحل رودريغو غارسيا وغونزالو غارسيا بارتشا "سيعملان كمنتجين تنفيذيين في المسلسل الذي سيصوّر بشكل أساسي في كولومبيا".

وتعتبر رواية "مئة عام من العزلة" التي نشرت عام 1967 تحفة أدبية وقد ساهمت في الاعتراف بـ"الواقعية السحرية" كنوع أدبي.

وتدور القصة حول سبعة أجيال من عائلة بوينديا في مدينة ماكوندو الكولومبية الخيالية، وقد ترجمت إلى 46 لغة وبيع منها حوالي 50 مليون نسخة حول العالم.

وقال رودريغو غارسيا: "كان والدنا مترددا في بيع الحقوق لعقود لأنه كان يعتبر أنه لا يمكن تحويل الرواية إلى عمل سينمائي ضمن القيود الزمنية لفيلم روائي طويل، أو أن إنتاجه بلغة غير الإسبانية لن يفي الرواية حقها".

لكن في "العصر الذهبي" الراهن للمسلسلات التلفزيونية ومع جودة الكتابة والإخراج "وتقبل الجماهير في أنحاء العالم البرامج بلغات أجنبية، فإن التوقيت موات جدا (لإنتاجه)".

وحققت "نتفليكس" نجاحا في مسلسلات وأفلام صورت باللغة الإسبانية كليا أو جزئيا، مثل مسلسل "ناركوس" وفيلم "روما" الحائز ثلاث جوائز أوسكار.