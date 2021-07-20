هاشم الدباس: أبرز المناصب التي شغلها قبيل وفاته



انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس وزير الاتصالات والطاقة الأردني الأسبق الدكتور هاشم الدباس بعد أن وافته المنية فجر يوم الاثنين (19-7-2021 ).



من هو هاشم الدباس؟

الدكتور هاشم أحمد الدباس.. هو أحد أبرز رجالات مدينة السلط الأردنية، وعميد عشيرة الدباس "ابو انور".



ولد في السلط عام 1926، حيث انهي دراسته الثانوية، وحضر دورات عسكرية.

حصل الدباس على درجة الدكتوراه في السياسة والاقتصاد من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية عام 1963



هاشم الدباس

أبرز المناصب التي شغلها الدكتور هاشم الدباس :-

عمل الدباس ضابطا في الجيش بين عامي (1942-1948)، وعين رئيسا للتشريفات الملكية من عام 1948 وحتى عام 1951. كما كان مدرساً في العديد من الجامعات الأردنية والأمريكية.



وكانت أبرز المناصب التي استطاع الوصول إليها هي: