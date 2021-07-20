هاشم الدباس: أبرز المناصب التي شغلها قبيل وفاته

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس وزير الاتصالات والطاقة الأردني الأسبق الدكتور هاشم الدباس بعد أن وافته المنية فجر يوم الاثنين (19-7-2021 ).
من هو هاشم الدباس؟
الدكتور هاشم أحمد الدباس.. هو أحد أبرز رجالات مدينة السلط الأردنية، وعميد عشيرة الدباس "ابو انور".
ولد في السلط عام 1926، حيث انهي دراسته الثانوية، وحضر دورات عسكرية.
حصل الدباس على درجة الدكتوراه في السياسة والاقتصاد من جامعة ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية عام 1963
أبرز المناصب التي شغلها الدكتور هاشم الدباس :-
عمل الدباس ضابطا في الجيش بين عامي (1942-1948)، وعين رئيسا للتشريفات الملكية من عام 1948 وحتى عام 1951. كما كان مدرساً في العديد من الجامعات الأردنية والأمريكية.
وكانت أبرز المناصب التي استطاع الوصول إليها هي:
- مدير دائرة الاحصاءات (1970)
- وكيل وزارة الصناعة والتجارة (1970-1980)
- عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية في الجمعية العلمية الملكية
- رئيس ديوان المحاسبة
- رئيس جمعية الاقتصاديين الاردنيين
- امين عام مساعد اتحاد الاقتصاديين الاردنيين
- عضو مجلس النواب الثاني عشر (1993)
- وزير البريد والاتصالات (1994-1995)
- وزير الطاقة والثروة المعدنية (1996-1997)