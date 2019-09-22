"هبوط في الصحراء".. ترجمة المفكّر علي شريعتي بنسخة عربية

تطلق «دار الأمير للثقافة والعلوم» الترجمة العربية لكتاب «هبوط في الصحراء» للمفكر الإيراني علي شريعتي، في احتفال تقيمه في الـ26 من أيلول على «مسرح جمعية التخصص والتوجيه العلمي»، تتخلله كلمات لكل من وزير الثقافة محمد داوود، والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الايرانية في لبنان عباس خامه يار، وواصف شرارة (المنبر الثقافي في جمعية التخصص والتوجيه العلمي)، والمترجمة مريم ميرزاده، ومحمد حسين بزي (دار الأمير)، علماً بأنّ الكتاب يتضمن مجالات ومناظير فلسفية وعرفانية وتاريخية ونفسية واجتماعية وأسطورية، يؤسّس شريعتي من خلالها لمدرسة جديدة في فهم الفكر الديني.



* إطلاق «هبوط في الصحراء»: 16:30 من بعد ظهر 26 من أيلول ــ مسرح جمعية التخصص والتوجيه العلمي (الرملة البيضاء)