البوابة - توفى منذ قليل الكاتب والمترجم الكبير السيد إمام عن عمر ناهز الـ78 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض. وكتب طارق إمام، ابن الكاتب الراحل، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أنعى لكم أبي.. السيد إمام فى ذمة الله".

وفاة الكاتب والمترجم السيد إمام عن عمر ناهز الـ78 عاماً

عن السيد إمام

ولد السيد إمام فى 19 مارس 1945، وينتمى إلى محافظة البحيرة، تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة، الإسكندرية، واهتم بالقراءة الواسعة مبكرا، وترجمة ما يروقه بمعايير شخصية محددة، وهو والد الروائى طارق إمام.

السيد إمام يعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن، قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات.

ويعد الناقد والمترجم المصرى السيد إمام من أصحاب المشروعات الكبرى فى الترجمة، فبخلاف كونه فرداً يعمل بعيداً عن مؤسسات الدولة فى الغالب، كذلك رؤيته ومختاراته توضح إلى أى مدى يحاول جاهداً أن يضيف مؤثراً إلى الثقافة المصرية والعربية.

ترأس نادى الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشارا أدبيا لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال، وفى أكتوبر من عام 2017 تم تكريمه فى فرع ثقافة البحيرة؛ لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر عامة وفى المحافظة خصوصا، وتسلم حينها درع المحافظة ودرع وزارة الثقافة.

ينتمى السيد إمام إلى جيل السبعينيات، ترجم عشرات الكتب النقدية فى النظرية الأدبية، كتبه المترجمة: الميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالي العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن (قام بالتقديم مع الترجمة)، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، والشعرية البنيوية لنفس الكاتب، وتعليم ما بعد الحداثة - المتخيَّل والنظرية لبرندا مارشال (قام بالتقديم مع الترجمة)، والعولمة - نص أساس لجورج ريتزر، وقاموس السرديات لجيرالد برنس، ومن كتب الكاتب والفيلسوف المصرى الأمريكي إيهاب حسن، كتاب تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة (قام بالإعداد مع الترجمة)، وترجم له: الخروج من مصر- مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية، النقد النظير- سبعة تأملات فى العصر، أوديب أو تطور ما بعد الحداثة - حوارات ودراسات (قام بالإعداد مع الترجمة).

المصدر: cairo24.com/

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