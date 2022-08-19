وفاة "شكسبير الصومال" محمد إبراهيم وَرْسَمي المعروف بحضراوي يوم الخميس في منطقة أرض الصومال الانفصالية، حيث كان يعيش.

وفاة "شكسبير الصومال" محمد إبراهيم وَرْسَمي

عن الراحل



ويُعتبر حضراوي البالغ 79 عاماً من أشهر شعراء الصومال ويحظى باحترام كبير في المجتمع الصومالي، يعاني مشاكل صحية منذ 7 سنوات.

وأمضى حضراوي الذي ألّف عشرات الأغنيات والملاحم الشعرية خمس سنوات في السجن بين عامي 1973 و1978 في ظل الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، لانتقاده النظام من خلال كتاباته.

وبعد إطلاق سراحه، لجأ إلى إثيوبيا، وانتقل منها إلى بريطانيا، قبل أن يستقر أخيراً في أرض الصومال التي يتحدر منها.

وقال رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في مؤتمر صحافي في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، إن وفاة الشاعر "صدمة وخسارة كبيرة. يجب أن نصلي من أجله الآن".

وأضاف "أتوجّه بأحرّ التعازي إلى شعب أرض الصومال وجميع الناطقين بالصومالية في كل مكان".

كذلك أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان "بأحد المثقفين الصوماليين الذي عمل على المساهمة في توعية الشعب الصومالي وأدبه".

ولم يكن لحضراوي أبناء، وتوفيت زوجته في مارس (آذار) 2022 في مسقطه بوراو حيث كانا يعيشان.

اقرأ أيضاً:

أهم 5 معارض فنية في دُبي