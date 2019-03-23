رواية "من دمشق الى القدس" للروائي يزن مصلح

نثور على ذاتنا و نغير من انفسنا، عندها كل شيء سيتغير، فالأنظمة ستتساقط تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، و الظلم سينجلي انجلاء الليل وقت الضحى، و النصر سيكون مسألة وقت ليس إلا

يرصد الروائي يزن مصلح قصة حرب وحب لم تبدأ لكي تنتهي ‏حيث فرّقتها الحواجز والمعارك. أما ما لم يدركه أبطالها فهو بداية النهاية لربيع عربي يبدو ‏بأن أوراقه الصفراء بدأت تتساقط.‏ هي رحلة صبر وعذاب عاشها بطل الرواية جهاد الخطيب، الفلسطيني اللاجئ في مخيم ‏اليرموك بدمشق ووقع خلالها ضحية حربٍ ومصالح إقليمية ودولية فكان مجرد رقماً في ‏ثنايا الكتب وذاكرة النسيان.. لم يكن ذنبه سوى أنه كان في مهب الريح عندما عصفت ‏العاصفة لتقتلع رياحها منه الأهل والبيت والحلم والأمل والحب والحرية والعدالة ‏والمستقبل.

تبدأ الحكاية بدخول الثوار إلى مخيم اليرموك في أواخر 2012 واشتعال المعارك بينهم وبين ‏قوات النظام في قلب المخيم، في تلك الأثناء قصف سلاح الجو السوري اليرموك، وبهذا ‏القصف فقد جهاد الأب والأم والأخ، فكان رحيلهم بلا وداع. «نظر جهاد إلى جثثهم، ذرف ‏آخر دمعة بقيت في عينيه ثم نظر إلى السماء وصرخ: «يا الله ما لنا غيرك يا الله». ولأن ‏المصائب لا تأتي فرادى، توقفت دراسته في الجامعة وتم اعتقاله وتحويله إلى سجن ‏صيدنايا العسكري بتهمة دعم الثوار، وأمضى سنتين في السجن كانت فيها الحياة أشبه ‏بالجحيم ويكون الموت على بشاعته شيئاً جميلاً بل حلماً يراود السجين في كل ليلة.. ‏ووسط هذا الألم كانت «دانيا» حلماً جميلاً وملاذاً لروحه المتعبة لم يكن يمر يوم إلا ‏ويلمحها في مخيلته مع يقينه باستحالة اللقاء.‏

تتوالى الأحداث في الرواية ويتم الإفراج عنه باتفاق تبادل أسرى بين الثوار والنظام ويُبعد ‏كغيره إلى مدينة إدلب بشمال سورية، وهناك يتم استقباله من قبل الثوار الذين عالجوا ‏إصاباته الناجمة عن التعذيب داخل السجن، وعلى أثر ذلك قرر الهجرة برفقة شباب إلى ‏خارج البلاد (إيطاليا) وليبدأ وغيره من المهاجرين رحلة عذاب أخرى تنتهي بغرق القارب ‏ويكون هو الناجي الوحيد بينهم. وبعد بحث طويل وشاق عن عمل في ميلانو ينتهي به ‏المطاف في مقهى القدس… وصل جهاد أخيراً إلى مقهى القدس، لكن لم يصل إلى حلمه، ‏حلم كل فلسطيني وهو مدينة القدس.