يصدر قريبًا رواية «حبيبة.. كما حكاها نديم» للصحفي محمود عبد الشكور

يصدر قريبًا عن دار الكرمة رواية «حبيبة.. كما حكاها نديم» الرواية الأولى للصحفي والناقد محمود عبد الشكور، ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة للكتاب الذي تقام فعالياته في 30 يونيو وحتى 15 يوليو...



تنفتح هذه الرواية على حكايتين وتجربتين، طارحة أسئلة صعبة ومعلقة، عن الحب والصداقة، العاطفة والعقل، الفن والواقع، القدر والاختيار، ومقتفية أثر الخط الواصل من ابن حزم، وآلام فيرتر، إلى الواتس وفيس بوك، ومعلنة الحيرة بسبب تقلب العواطف والأهواء، ومتوجسة من سيناريو غامض، يُكتب في مكان آخر، بينما نتوهم نحن أننا من نكتب حياتنا. ترى هل كتب نديم الرواية أم هي التي كتبته؟

هل صنع من الواقع فنًا أم أن الفن صنع من جديد واقعًا موازيًا يجدد الأحزان؟

رواية «خواطر الندم والغفران» للكاتب يزن مصلح