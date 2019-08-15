11 بلد عربي في مهرجان سوق عكاظ

تشارك دولة الإمارات فى النسخة الـ13 من مهرجان "سوق عكاظ" الذى يقام بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ويستمر حتى 31 أغسطس 2019، وتشارك دولة الإمارات بجناح ضخم تشرف عليه وتنظمه وزارة الثقافة.

ويقدم جناح دولة الإمارات مجموعة واسعة من المواضيع الثقافية والتراثية والأنشطة التفاعلية التى تستعرض ثراء التراث الثقافى والحضارى لمجتمع دولة الإمارات ومن بينها التراث المعنوى المدرج على قائمة التراث الانسانى العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ومن بينها استعراضات الرزفة واليولة، بالإضافة إلى فنون الطهى المستوحاة من المطبخ الإماراتي الشعبى، وأصول الضيافة وتقديم القهوة العربية بنكهتها الإماراتية.

وتعكس المشاركة الإماراتية فى مهرجان سوق عكاظ عمق العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة لشعوب الجزيرة العربية، فقد كان سوق عكاظ فيما مضى حدثاً شاملاً تجتمع على منصته العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعات السياسية لكبار قادة العرب.

ويعد سوق عكاظ من أهم المناسبات الثقافية والتراثية والاقتصادية وأعرقها على مستوى جزيرة العرب، فقد نشأ قبل عشرات القرون فى حقبة ما قبل الإسلام، واحتفظ سوق عكاظ بمكانته ورونقه كملتقى سنوى لقادة وشيوخ القبائل العربية، والشعراء المفوهين، وكبار التجار والعامة من الناس، حيث تقام المنافسات الشعرية، والأسواق التجارية، ومسابقات الفروسية والمبارزة.

وتستضيف النسخة الـ 13 من مهرجان سوق عكاظ 11 بلداً عربياً، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعى فى "حى العرب" الذي يضم أجنحة، دولة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمملكة المغربية.