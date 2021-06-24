1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة في معرض القاهرة للكتاب

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتى تقام فى الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات...

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم في مؤتمر للاعلان عن تفاصيل المعرض أن معرض هذا العام فى ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلى للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فى هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

كما يشارك فى المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هى العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هى صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا .

وبناء على توجيهات وزيرة الثقافة بإقرار عدة ترتيبات وإجراءات منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، فقد تم تسكين 41 دار نشر جديدة طبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل دارى نشر فى جناح مجمع، وتم تسكين 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبى، وتمت زيادة مساحة أجنحة 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.

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