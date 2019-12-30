13 كتابا تتنافس على جائزة الشيخ زايد في فرع الآداب

تتضمن القائمة الطويلة 11 عملا روائيا هي “أبناء وأحذية” للكاتب محسن الرملي (العراق/إسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و”تاكيكارديا” للكاتب أمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/نوفل 2019، و”الحي الحي” للكاتب علي الشعالي من الإمارات والصادر عن دار اللوهة 2019، و”خطأ غير مقصود” للكاتب رشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019.
ووصلت إلى القائمة الطويلة من الجائزة كذلك روايات و”حروب الرحماء” للكاتب إبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018، و”المكتبة السرية والجنرال” للكاتب خيري الذهبي من سوريا والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و”الكراكي” للكاتب حسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و”مستر نون” للروائية نجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة كلها سنة 2018 عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر هي “حي الدهشة” للكاتبة مها حسن (سوريا/فرنسا)، و”مأوى الغياب” للكاتبة منصورة عزالدين من مصر، و”أرواح صخرات العسل” للكاتب ممدوح عزام من سوريا.
كما اشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما “بالكأس ما قبل الأخيرة” للشاعر منصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان “الذئب وما أخفى: تليه (رشائية: الغزالة والزلزال)” للشاعر يوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017.
يذكر أن فرع الآداب احتل المركز الثاني من بين الأعمال المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحالية بـ438 ترشيحا، فيما تصدرت فئة المؤلف الشاب الأعمال المقدمة للجائزة بواقع 498 ترشيحا، وكانت الجائزة قد استقبلت نحو 1900 عمل في فروع الجائزة التسعة، وشهدت المشاركات تنوعا في الجنسيات المشاركة والتي شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية.
وجاء الإعلان عن القوائم الطويلة لمختلف فروع الجائزة بعد انتهاء لجنة القراءة والفرز بالجائزة من مراجعة ترشيحات الدورة الحالية، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة ترأسها الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة، وبمشاركة خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، وسامر أبوهواش، عضو الهيئة العلمية للجائزة من فلسطين، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت الدورة الـ14 من الجائزة ارتفاعا ملحوظا في نسبة المشاركة، إذ سجل هذا العام 1900 عمل بزيادة بلغت نحو 400 عمل، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 1500 عمل، وفي المقابل ارتفع عدد الجنسيات المشاركة ليصل هذا العام إلى 49 دولة، بزيادة بلغت 14 دولة مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 35 دولة.
وأكد أمين عام الجائزة الدكتور علي بن تميم في وقت سابق أن زيادة الترشيحات هذا العام تعكس نجاح الجائزة كما تجسد المكانة الثقافية التي وصلت إليها الإمارات على مستوى صناع الثقافة ودعم المفكرين والمبدعين والناشرين والشباب.
Via SyndiGate.info
Alarab Online. © 2019 All rights reserved.