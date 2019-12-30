13 كتابا تتنافس على جائزة الشيخ زايد في فرع الآداب

تتضمن القائمة الطويلة 11 عملا روائيا هي “أبناء وأحذية” للكاتب محسن الرملي (العراق/إسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و”تاكيكارديا” للكاتب أمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/نوفل 2019، و”الحي الحي” للكاتب علي الشعالي من الإمارات والصادر عن دار اللوهة 2019، و”خطأ غير مقصود” للكاتب رشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019.

ووصلت إلى القائمة الطويلة من الجائزة كذلك روايات و”حروب الرحماء” للكاتب إبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018، و”المكتبة السرية والجنرال” للكاتب خيري الذهبي من سوريا والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و”الكراكي” للكاتب حسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و”مستر نون” للروائية نجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة كلها سنة 2018 عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر هي “حي الدهشة” للكاتبة مها حسن (سوريا/فرنسا)، و”مأوى الغياب” للكاتبة منصورة عزالدين من مصر، و”أرواح صخرات العسل” للكاتب ممدوح عزام من سوريا.

كما اشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما “بالكأس ما قبل الأخيرة” للشاعر منصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان “الذئب وما أخفى: تليه (رشائية: الغزالة والزلزال)” للشاعر يوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017.