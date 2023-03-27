البوابة - صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ، 18 إصدارًا جديدًا متنوعًا في مختلف المجالات. وجاءت عناوين الإصدارات الجديدة كالتالي :"تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد و الحب و التجاعيد و الندم" من تأليف مارثا نوسباوم و سول ليفمور، ترجمة هشام ممدوح طه ، "أهل التشريع وأهل التأويل : في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان، ترجمة حجاج ابو جبر، "الأفريكانية " من تاليف أريانا داجنينو، ترجمة مروى ممدوح سالم ، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة : متى ولوقا و مرقس" من تاليف يوليوس فلهاوزن، ترجمة هاني فتحي مرسي.
18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة
الإصدارات الجديدة
- "داروين و نظرية التطور للنشئ" من تاليف باسكال بيك، ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين و ثقافتهم " من تأليف تشوي جون شيك ، "مدرسة الحمقى:شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف، ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.
- كتاب :" المعرفة المستدامة :نظرية في الدراسات البينية " من تأليف روبرت فرودمان ياتي من ترجمة محمد العشري ،سمر حجازي ،اّية خضر و محمود مجدي.
- كتاب "مثنوي سلسلة الذهب "من تأليف نور الدين عبدالله الجامي، ترجمة سامية شاكر عبد اللطيف سلامة ومراجعة محمد نورالدين عبد المنعم .
- "ثمن عدم المساواة :مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا" من تاليف جوزيف ستيجلر، ترجمة لبنى الريدي و منال قابيل.
- "علم النفس الاجتماعي : الأسس" من تأليف دانييل فرينجز، ترجمة راقية جلال الدويك.
- "اسكندريتي: في شمس الأصيل" من تأليف جولي هيل، ترجمة غادة جاد.
- "تبرئة الألفاظ :عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من تأليف شادن م.تاج الدين، ترجمة سمر طلبة.
- الجزء الثاني من "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت، ترجمة جلال مظهر.
- "أفريقيا في روسيا: ثلاثة قرون من التلاقي" من تأليف ماكسيم ماتوسفيتش، ترجمة عزت ريان ومحمد عبد الكريم.
18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة
كما تشمل الإصدارات الجديدة "اللوبي العربي: التحالف الخفي الذي يقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط " من تأليف ميتشل بارد ومن تقديم مصطفى الفقي، "رحلة إلى أرض الميعاد 2040" من تأليف إلحانان ليب ليفينسكي، ترجمة سعيد عبد السلام العكش و بدوي محمد ماضي، و"هبة الفلاسفة: إعادة تفكير في التبادلية" من تأليف مارسيل إيناف، ترجمة منال بشير .