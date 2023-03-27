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18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة 

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 04:52
18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة 
18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة 

البوابة - صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة  برئاسة الدكتورة كرمة سامي ، 18 إصدارًا جديدًا متنوعًا في مختلف المجالاتوجاءت عناوين الإصدارات الجديدة كالتالي :"تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد و الحب و التجاعيد و الندم" من تأليف مارثا نوسباوم و سول ليفمور، ترجمة هشام ممدوح طه ، "أهل التشريع وأهل التأويل : في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان، ترجمة حجاج ابو جبر، "الأفريكانية " من تاليف أريانا داجنينو، ترجمة مروى ممدوح سالم ، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة : متى ولوقا و مرقس" من تاليف يوليوس فلهاوزن، ترجمة هاني فتحي مرسي.

18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

الإصدارات الجديدة

18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة 

  •  "داروين و نظرية التطور للنشئ" من تاليف باسكال بيك، ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين و ثقافتهم " من تأليف تشوي جون شيك ، "مدرسة الحمقى:شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف، ترجمة محمد نصر الدين الجبالي.
  • كتاب :" المعرفة المستدامة :نظرية في الدراسات البينية " من تأليف روبرت فرودمان ياتي من ترجمة محمد العشري ،سمر حجازي ،اّية خضر و محمود مجدي.
  • كتاب "مثنوي سلسلة الذهب "من تأليف نور الدين عبدالله الجامي، ترجمة سامية شاكر عبد اللطيف سلامة ومراجعة محمد نورالدين عبد المنعم .
  • "ثمن عدم المساواة :مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا" من تاليف جوزيف ستيجلر، ترجمة لبنى الريدي و منال قابيل.
  • "علم النفس الاجتماعي : الأسس" من تأليف دانييل فرينجز، ترجمة راقية جلال الدويك.
  • "اسكندريتي: في شمس الأصيل" من تأليف جولي هيل، ترجمة غادة جاد.
  • "تبرئة الألفاظ :عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من تأليف شادن م.تاج الدين، ترجمة سمر طلبة.
  • الجزء الثاني من "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت، ترجمة جلال مظهر.
  • "أفريقيا في روسيا: ثلاثة قرون من التلاقي" من تأليف ماكسيم ماتوسفيتش، ترجمة عزت ريان ومحمد عبد الكريم.

18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

كما تشمل  الإصدارات الجديدة "اللوبي العربي: التحالف  الخفي الذي يقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط " من تأليف ميتشل بارد ومن تقديم مصطفى الفقي، "رحلة إلى أرض  الميعاد 2040" من تأليف إلحانان ليب ليفينسكي، ترجمة سعيد عبد السلام العكش و بدوي محمد ماضي، و"هبة الفلاسفة: إعادة تفكير في التبادلية" من تأليف مارسيل إيناف، ترجمة منال بشير .

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كلمات دالة:المركز القومي للترجمة اصدارات الكتباصدارات حديثةاصدارات جديدة

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