البوابة - صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ، 18 إصدارًا جديدًا متنوعًا في مختلف المجالات. وجاءت عناوين الإصدارات الجديدة كالتالي :"تدبر الكبر: محاورات حول التقاعد و الحب و التجاعيد و الندم" من تأليف مارثا نوسباوم و سول ليفمور، ترجمة هشام ممدوح طه ، "أهل التشريع وأهل التأويل : في الحداثة وما بعد الحداثة والمفكرين" من تأليف زيجمونت باومان، ترجمة حجاج ابو جبر، "الأفريكانية " من تاليف أريانا داجنينو، ترجمة مروى ممدوح سالم ، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة : متى ولوقا و مرقس" من تاليف يوليوس فلهاوزن، ترجمة هاني فتحي مرسي.

18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

الإصدارات الجديدة

"داروين و نظرية التطور للنشئ" من تاليف باسكال بيك، ترجمة عاصم عبد ربه، "قصة كوريا :فهم الكوريين و ثقافتهم " من تأليف تشوي جون شيك ، "مدرسة الحمقى:شيزوفرينيا " من تأليف ألكسندر سوكولوف، ترجمة محمد نصر الدين الجبالي .

كتاب :" المعرفة المستدامة :نظرية في الدراسات البينية " من تأليف روبرت فرودمان ياتي من ترجمة محمد العشري ،سمر حجازي ،اّية خضر و محمود مجدي .

كتاب "مثنوي سلسلة الذهب "من تأليف نور الدين عبدالله الجامي، ترجمة سامية شاكر عبد اللطيف سلامة ومراجعة محمد نورالدين عبد المنعم .

"ثمن عدم المساواة :مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا" من تاليف جوزيف ستيجلر، ترجمة لبنى الريدي و منال قابيل.

"علم النفس الاجتماعي : الأسس" من تأليف دانييل فرينجز، ترجمة راقية جلال الدويك.

"اسكندريتي: في شمس الأصيل" من تأليف جولي هيل، ترجمة غادة جاد.

"تبرئة الألفاظ :عن الإمبراطورية وإغراء الترجمة في مصر" من تأليف شادن م.تاج الدين، ترجمة سمر طلبة.

الجزء الثاني من "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" من تأليف أندرو ديكسون وايت، ترجمة جلال مظهر.

"أفريقيا في روسيا: ثلاثة قرون من التلاقي" من تأليف ماكسيم ماتوسفيتش، ترجمة عزت ريان ومحمد عبد الكريم .

18 إصدارًا جديدًا عن المركز القومي للترجمة

كما تشمل الإصدارات الجديدة "اللوبي العربي: التحالف الخفي الذي يقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط " من تأليف ميتشل بارد ومن تقديم مصطفى الفقي، "رحلة إلى أرض الميعاد 2040" من تأليف إلحانان ليب ليفينسكي، ترجمة سعيد عبد السلام العكش و بدوي محمد ماضي، و"هبة الفلاسفة: إعادة تفكير في التبادلية" من تأليف مارسيل إيناف، ترجمة منال بشير .

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