3 فائزات بجائزة "Emirates LitFest" في الإمارات للآداب أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب يوم السبت عن الفائزين بجائزة "Emirates LitFest" للكتابة، المسابقة التي تهدف لاكتشاف الروائيين الذين لم يتمكنوا من نشر رواياتهم بعد.

وتعد المسابقة واحدة من أنجح مسابقات الكتابة في المنطقة لما يحفل به سجلها من مواهب حققت نجاحات كبيرة إذ أسهمت في إطلاق 9 كتّاب وكاتبات تمكنوا من نشر أعمالهم على نطاق عالمي في السنوات التسع الماضية.

تضمنت لجنة التحكيم لهذا العام، الوكيل الأدبي البريطاني، لويجي بونومي، والوكيلة الأدبية البريطانية، شيلا كرولي، والناشرة كيرا جين التي تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3 فائزات بجائزة "Emirates LitFest" في الإمارات للآداب

الفائزات

واختار لويجي بونومي، الكاتبة نيكول أسينوجو وروايتها «هذه الأرض ليست للبيع». تعمل أسينوجو حالياً لدى معرض إكسبو 2020 دبي، وتسهم في كتابة وتطوير المحتوى الخاص بهذا الحدث الكبير بالإضافة إلى تأليفها العديد من سيناريوهات الأفلام. وتسرد روايتها الأولى، «هذه الأرض ليست للبيع»، قصة عن أم وابنتها تناضلان على مرور الأجيال لإنقاذ منزلهما في نيجيريا.

واختارت كيرا جين، الكاتبة أنجيلا هوندال وروايتها «هاني تايجر». تعمل هوندال، التي تعود أصولها إلى جنوب أفريقيا، كصحفية ومحررة مقيمة بالإمارات العربية المتحدة منذ 13 عاماً. وتدور أحداث رواية «هاني تايجر» في مدينة سيريلانكا في عام 2004 إذ تُروى القصة على لسان الشخصية الرئيسة، "مالا"، التي تتبع الأحداث العصيبة التي مرت بها وغيرت مجرى حياتها عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها.

فيما اختارت شيلا كراولي الكاتبة زهرة العبندي عن روايتها «ملاحقة الجنادب». تعمل الكاتبة الأمريكية السعودية، زهرة، في مجال الرعاية الصحية باختصاص طب الأسنان وتقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هواياتها: القراءة والكتابة. تتناول رواية «ملاحقة الجنادب» قصة شابة ولدت في المملكة العربية السعودية ونشأت في الولايات المتحدة وتسلط الضوء على شجاعتها في محاربة عادات وتقاليد المجتمع كما تستكشف أعباء الحفاظ على شرف العائلة.

وفي معرض حديثها عن مسابقة الكتابة ومنجزاتها قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «لطالما جذبت جائزة (Emirates LitFest) للكتابة الكتّاب الطموحين في الإمارات العربية المتحدة. عملنا في دورة هذا العام من المسابقة على منح المزيد من فرص الاستكشاف للمزيد من القصص. والجدير بالذكر، أن العديد من المتأهلين لنهائيات الجائزة في الدورات السابقة تمكنوا من تأمين صفقات للنشر مع دور نشر عالمية، مما يظهر مدى رفعة مستوى الكتابة في منطقتنا، وأتطلع لرؤية ثمار دورة هذا العام من المواهب تواصل مشوارها الأدبي وتنضم إلى قائمة الكتّاب الذين نشروا أعمالهم».

تقبل المسابقة المشاركات من جميع الروائيين الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم، شريطة ألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً وأن يكونوا من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة، أو البحرين، أو الكويت، أو عُمان، أو المملكة العربية السعودية، وعلى المشاركين تقديم ملخص من 400 كلمة لرواياتهم باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أول 2000 كلمة من مسودة الرواية.

على الرغم من أن الفوز بالمسابقة لا يضمن للفائز أي صفقات للنشر إلا أن الفائزين يحظون بفرصة مناقشة أعمالهم مع كل من الحكام الثلاثة.

انطلاق الحفل الرسمي لمهرجان طيران الإمارات للآداب