5 أفضل كتب فائزة بجائزة البوكر 

البوابة - جائزة البوكر هي جائزة أدبية سنوية تُمنح لرواية مكتوبة باللغة الإنجليزية وتم نشرها في المملكة المتحدة أو أيرلندا. إنها واحدة من أعرق الجوائز الأدبية في العالم ، وقد مُنحت لبعض من أعظم الكتاب في عصرنا. تأسست جائزة بوكر في عام 1969 من قبل شركة أغذية متعددة الجنسيات بوكر ماكونيل. الفائز الأول بالجائزة كان P.H. Newby عن روايته شيء يجيب عنه. تم منح الجائزة في الأصل للكتب المنشورة في العام السابق ، ولكن تم تغيير ذلك في عام 1971 بحيث تُمنح الجائزة للكتب المنشورة في العام الحالي.

في عام 2002 ، تم نقل رعاية جائزة بوكر من بوكر ماكونيل إلى شركة Man Group PLC ، وهي شركة لإدارة الاستثمار. تم تغيير اسم الجائزة إلى جائزة Man Booker ، وتم الاحتفاظ بهذا الاسم عندما تم نقل رعاية الجائزة إلى Crankstart في عام 2019. في عام 2013 ، تم توسيع جائزة بوكر لتشمل روايات باللغة الإنجليزية تُنشر في أي مكان في العالم. تم إجراء هذا التغيير من أجل عكس العولمة المتزايدة للعالم الأدبي. حازت جائزة بوكر على مجموعة كبيرة من المؤلفين من جميع أنحاء العالم. من بين الفائزين البارزين في. نايبول ، سلمان رشدي ، أرونداتي روي ، جي إم كوتزي ، هيلاري مانتيل ، ومارجريت أتوود.



لعبت جائزة بوكر دورًا مهمًا في الترويج للأدب العظيم والاحتفاء به. لقد ساعد في تعريف المؤلفين الجدد بالعالم ولفت الانتباه إلى الأعمال الأدبية المهمة. تعد الجائزة أيضًا مصدرًا قيمًا للدعم المالي للمؤلفين ، وقد ساعدت في جعل الأدب في متناول القراء في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي بعض الحقائق الأكثر إثارة للاهتمام حول جائزة البوكر:

أصغر فائز بالجائزة هو جي إم كوتزي ، الذي فاز بالجائزة عام 1983 عن عمر يناهز 33 عامًا عن روايته Life & Times of Michael K.

إيريس مردوخ هي أكبر فائزة بجائزة بوكر ، وفازت بالجائزة عام 1978 عن عمر يناهز 68 عامًا عن روايتها البحر ، البحر.

آخر فائزة بالجائزة هي جيتانجالي شري ، التي فازت بالجائزة عام 2022 عن روايتها Tomb of Sand.

فازت بجائزة البوكر 13 امرأة و 29 رجلاً.

فاز بجائزة البوكر مؤلفون من 18 دولة مختلفة.

تبلغ قيمة جائزة Booker 50،000 جنيه إسترليني.

جائزة البوكر هي جائزة أدبية مرموقة ساعدت في تشكيل مشهد الأدب العالمي. إنه مصدر قيم لدعم المؤلفين وتذكير بقوة السرد القصصي الرائع.

5 أفضل كتب فائزة بجائزة البوكر

بقايا اليوم لكازو إيشيجورو (1989) (The Remains of the Day by Kazuo Ishiguro)

رواية مكتوبة بشكل جميل عن كبير الخدم الذي ينعكس على حياته ومهنته.

حائزة على جائزة بوكر عام 1989 وجائزة نوبل في الأدب عام 2017.

كتابة Ishiguro أنيقة وبسيطة ، وتستكشف الرواية موضوعات الهوية والذاكرة والفقدان.

ميدل مارش لجورج إليوت (1874) (Middlemarch by George Eliot)

رواية كلاسيكية للمجتمع الإنجليزي في القرن التاسع عشر.

شخصيات إليوت معقدة ومتطورة ، وتستكشف الرواية موضوعات الحب والزواج والطبقة الاجتماعية.

حائزة على جائزة بوكر 1974 للرواية.

إله الأشياء الصغيرة لأرونداتي روي (1997)( The God of Small Things by Arundhati Roy)

رواية قوية تدور أحداثها في الهند حول حياة أسرتين.

كتابة روي غنائية ومثيرة للعواطف ، وتستكشف الرواية موضوعات الحب والخسارة والعنف.

حائزة على جائزة بوكر عام 1997 للأدب.

عداء الطائرة الورقية لخالد حسيني (2003)( The Kite Runner by Khaled Hosseini)

قصة بلوغ سن الرشد تدور أحداثها في أفغانستان.

كتابات حسيني مفجعة ومثيرة للقلب ، وتستكشف الرواية موضوعات الصداقة والخيانة والفداء.

حائز على جائزة Michael L. Printz لعام 2003 وجائزة Goodreads Choice للخيال لعام 2004.

التاريخ السري بقلم دونا تارت (1992)( The Secret History by Donna Tartt)

رواية قاتمة ومشوقة عن مجموعة من الطلاب في كلية النخبة.

كتابات تارت حادة ومثيرة للاهتمام ، وتستكشف الرواية موضوعات الهوية والصداقة والقتل.

حائز على جائزة دبليو إتش سميث الأدبية لعام 1992.

هذه ليست مجموعة من الكتب العديدة الحائزة على جائزة البوكر. هناك العديد من الروايات الممتازة الأخرى التي فازت بالجائزة ، لذلك أشجعك على الاستكشاف والعثور على المفضلة لديك.



