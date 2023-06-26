البوابة - بمناسبة موسم الحج تعالوا نتعرف على أهم خطباء ومشايخ المسجد الحرام. الحج هو رحلة دينية وروحانية يقوم بها المسلمون إلى مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية مرة كل سنة، وهو واجب على جميع المسلمين القادرين على القيام بالرحلة. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ، إلى جانب الشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم.



يتطلب الحج جهداً بدنياً وروحياً ويستغرق خمسة أيام. يسافر الحجاج إلى مكة من جميع أنحاء العالم لأداء سلسلة من المناسك ، بما في ذلك الطواف حول الكعبة ، والسير بين تلال الصفا والمروة، والوقوف على جبل عرفات. الحج رحلة مكلفة للغاية ، وقد يكون من الصعب على العديد من المسلمين تحملها. ومع ذلك ، هناك منظمات تساعد المسلمين على أداء فريضة الحج ، كما تقدم الحكومة السعودية مساعدة مالية لبعض الحجاج.

الحج تجربة لا تتكرر في العمر بالنسبة لكثير من المسلمين. إنها رحلة مليئة بالفرح والمصاعب ، لكنها أيضًا رحلة ذات مغزى عميق للمسلمين في جميع أنحاء العالم.



5 أهم خطباء ومشايخ المسجد الحرام

عبد الرحمن السديس

هو الإمام والخطيب الحالي للمسجد الحرام ، المسجد الحرام في مكة المكرمة. كما أنه رئيس الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. يشتهر الشيخ السديس بصوته الجميل وإتقانه لتلاوة القرآن الكريم. استطاع السديس حفظ القرآن في سن الثانية عشرة، حيث درسه في جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض ويرجع الفضل في ذلك لوالديه فقد ألحقه والده في جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، بإشراف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان، ومتابعة الشيخ المقرئ محمد عبد الماجد ذاكر، حتى حفظ القرآن الكريم على يد عدد من المدرسين في الجماعة. شغل السديس عدة مناصب أبرزها تعيينه إماماً وخطيباً بالمسجد الحرام في عام 1404 هـ وكان أصغر أئمة الحرم المكي سنًّا عند تعيينه فقد كان عمره حينئذ 22 عامًا. وباشر عمله في شهر شعبان من العام نفسه يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هـ في صلاة العصر، وكانت أول خطبة له في رمضان من العام نفسه.



سعود الشريم

إمام مشهور آخر للمسجد الحرام. وهو معروف بصوته الواضح والرخيم. يشغل الشيخ الشريم أيضًا منصب رئيس معهد التلاوة القرآنية في مكة المكرمة. قدم الشيخ شريم استقالته رسميا قبل عدة أشهر عام 2023 وتفرغ لأعماله الخاصة ، حيث تشير بعض المصادر القريبة منه أن الحالة الصحية له لا تسمح بأن يصلي في مصلين بالمسجد الحرام في الوقت الحالي.



ماهر المعيقلي

إمام وقاري معروف بصوته الجميل ودقة تلاوته للقرآن. وهو إمام المسجد الحرام بالمدينة المنورة ، ويؤم صلاة التراويح فيه. ماهر بن حمد بن معيقل المعيقلي البلوي ولد في 7 يناير 1969 وحفظ القرآن الكريم ودرس كلية المعلمين في المدينة المنورة وتخرج فيها معلماً لمادة الرياضيات وانتقل للعمل بمكة المكرمة معلماَ ثم أصبح مرشداَ طلابياَ في مدرسة "الأمير عبد المجيد" بمكة المكرمة.

ياسر الدوسري

إمام وخطيب المسجد الحرام وقارئ قرآن سعودي، معروف بصوته النظيف والرخيم. هو إمام مسجد الملك فهد بالرياض بالمملكة العربية السعودية. من مواليد محافظة الخرج السعودية (6 أغسطس 1980م - 24 رمضان 1400هـ) وأحد أئمة الحرم المكي منذ (12 أكتوبر 2019م - 13 صفر 1441هـ) وكان قبلها إمامًا لصلاة التراويح والتهجّد فقط لمدة خمس سنوات منذ قرار تعيينه في 15 يونيو 2015م - 28 شعبان 1436هـ، وكان سابقًا إمامًا للعديد من الجوامع والمساجد في الرياض ومنها، مسجد عبد الله الخليفي عام 1995م - 1416هـ، ثم مسجد الكوثر، ثم جامع الإمام عبد الله بن سعود لمدة خمس سنوات، ثم جامع الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم جامع الدخيل عام 2005م - 1426هـ وكان المشرف على نشاطه وشغل منصب مشرف عام على مدرسة الهمم النسائية لتحفيظ القرآن في نفس الجامع. وقد تتلمذ على يد مجموعة من العلماء والمشايخ ومنهم: "عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصالح الفوزان، وعبد الله بن جبرين، وقرأ القرآن على جمع من المشايخ والمقرئين، منهم الشيخ بكري الطرابيشي، وإبراهيم الأخضر.

فيصل غزاوي

فيصل جميل حسن غزاوي (27 ذي الحجة 1385هـ - ) إمام الحرم المكي معروف بصوته الجميل وتلاوته العطرة للقرآن. هو إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.. عميد كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقًا. وهو أحد أئمة الحرم المكي منذ تعيينه في عام 1428هـ. حصل على درجة البكالوريوس في القراءات عام 1409هـ من جامعة أم القرى ثم الماجستير في القراءات أيضاً من نفس الجامعة، وأخيراً حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1423هـ.

هؤلاء ليسوا سوى عدد قليل من مشايخ مكة المشهورين. إنهم جميعًا علماء وقادة محترمون كرسوا حياتهم لنشر رسالة الإسلام.

اقرأ أيضاً:

في ذكرى ميلاد يوسف السباعي فارس الرومانسية

